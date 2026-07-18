Maximilian Ibrahimovic, esterno offensivo classe 2006, non era stato convocato dal Milan Futuro per il ritiro perché al centro di trattative di mercato. Nella mattina odierna l'Az Alkmaar ha comunicato sui propri canali ufficiali l'arrivo del figlio d'arte reduce dal prestito sempre in Olanda ma con la maglia dello Jong Ajax ovvero la seconda squadra del club di Amsterdam.
Il figlio di Ibrahimovic lascia il Milan, la cessione è ufficiale: dove giocherà Maximilian e la formula dell'operazione
COMUNICATO UFFICIALE
Tramite una nota ufficiale, la società olandese dell'AZ Alkmaar ha annunciato che il figlio di Ibrahimovic Maximilian ripartirà dallo Jong AZ Alkmaar. Il club aspetterà che il giovane recuperi dall'infortunio per poi integrarlo in rosa. Questo il contenuto del comunicato.
"Maximilian Ibrahimović avrà l'opportunità di recuperare da un lieve infortunio e, successivamente, di unirsi allo Jong AZ. Non è ancora chiaro quando l'attaccante diciannovenne tornerà in campo. Una volta rientrato, avrà la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita, forte della convinzione di poter diventare, col tempo, una risorsa per il club".
LA COMUNICAZIONE DEL MILAN
AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all'Alkmaar Zaanstreek.
Il Club augura a Maxi le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.
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