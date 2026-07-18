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Redazione Goal

Il figlio di Ibrahimovic lascia il Milan, la cessione è ufficiale: dove giocherà Maximilian e la formula dell'operazione

Calciomercato
Milan

Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan, si trasferisce all'Az Alkmaar.

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Maximilian Ibrahimovic, esterno offensivo classe 2006, non era stato convocato dal Milan Futuro per il ritiro perché al centro di trattative di mercato. Nella mattina odierna l'Az Alkmaar ha comunicato sui propri canali ufficiali l'arrivo del figlio d'arte reduce dal prestito sempre in Olanda ma con la maglia dello Jong Ajax ovvero la seconda squadra del club di Amsterdam.

  • COMUNICATO UFFICIALE

    Tramite una nota ufficiale, la società olandese dell'AZ Alkmaar ha annunciato che il figlio di Ibrahimovic Maximilian ripartirà dallo Jong AZ Alkmaar. Il club aspetterà che il giovane recuperi dall'infortunio per poi integrarlo in rosa. Questo il contenuto del comunicato. 

    "Maximilian Ibrahimović avrà l'opportunità di recuperare da un lieve infortunio e, successivamente, di unirsi allo Jong AZ. Non è ancora chiaro quando l'attaccante diciannovenne tornerà in campo. Una volta rientrato, avrà la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita, forte della convinzione di poter diventare, col tempo, una risorsa per il club".

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  • LA COMUNICAZIONE DEL MILAN

    AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all'Alkmaar Zaanstreek

    Il Club augura a Maxi le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.

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