Il digiuno di Pio Esposito: brillano Thuram e Bonny, ma all'Inter manca il suo gol

L'Inter corre, segna e convince, ma nel meccanismo offensivo della squadra resta una casella da sbloccare, ed è quella che porta il nome di Pio Esposito. Se, infatti, Marcus Thuram sta vivendo una stagione straordinaria per continuità e impatto realizzativo, e pure Ange-Yoan Bonny sta garantendo un contributo fondamentale sotto porta ogni volta che viene chiamato in causa.

In questo scenario così florido per i nerazzurri, il momento dell’ex Spezia rischia di diventare un piccolo caso.

Nulla di grave, eh, ma se con la Nazionale, l'attaccante classe 2005 era apparso in grande condizione, con la maglia dell'Inter la porta sembra essersi improvvisamente rimpicciolita.







