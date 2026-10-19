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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Il digiuno di Pio Esposito: brillano Thuram e Bonny, ma all'Inter manca il suo gol

Serie A
F. Esposito
Inter

Da un mese, la punta classe 2005 manca l’appuntamento con la rete personale: il rendimento resta buono, ma c’è una piccola astinenza da interrompere.

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L'Inter corre, segna e convince, ma nel meccanismo offensivo della squadra resta una casella da sbloccare, ed è quella che porta il nome di Pio Esposito. Se, infatti, Marcus Thuram sta vivendo una stagione straordinaria per continuità e impatto realizzativo, e pure Ange-Yoan Bonny sta garantendo un contributo fondamentale sotto porta ogni volta che viene chiamato in causa.

In questo scenario così florido per i nerazzurri, il momento dell’ex Spezia rischia di diventare un piccolo caso.

Nulla di grave, eh, ma se con la Nazionale, l'attaccante classe 2005 era apparso in grande condizione, con la maglia dell'Inter la porta sembra essersi improvvisamente rimpicciolita.


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  • OLTRE UN MESE DI DIGIUNO

    L'ultimo squillo risale allo scorso 14 settembre. Da quel momento in poi, per Pio Esposito si è aperta una striscia di quattro partite consecutive senza trovare la via della rete. Tra le sfide di campionato contro Roma, Parma e Bologna e la notte europea di Champions League contro il Club Brugge, la punta nerazzurra è rimasta a secco. Certo, Pio ha sfornato anche prestazioni importanti, ma in queste non c’è stato il suo graffio sotto porta. 

  • POSSIBILE TURNOVER IN CHAMPIONS?

    Pio potrebbe iniziare dalla panchina la sfida di Champions contro lo Shakthar. Ovviamente nessuna scelta tecnica dettata dalla mancanza di goal, quanto la necessità di ruotare gli uomini visti i tanti impegni ravvicinati per la formazione di Cristian Chivu. 

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  • NESSUNO METTE IN DISCUSSIONE PIO

    Ovviamente, nonostante le quattro gare a secco, in casa nerazzurra nessuno mette in discussione il valore del giovane centravanti. Lo staff tecnico e l'ambiente conoscono benissimo i margini di crescita del ragazzo e sanno che per un attaccante della sua età i momenti di appannamento fanno parte del normale percorso di maturazione. La sensazione è che serva soltanto una scintilla per scacciare i fantasmi: un gol, anche sporco o casuale, per ritrovare il sorriso e restituire all'Inter il Pio Esposito letale ammirato con la maglia azzurra.

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  • I NUMERI DI PIO ESPOSITO

    In questa stagione, Pio Esposito ha giocato 8 partite, per un totale di 433 minuti, di cui 410 in Champions League. I goal segnati sono stati 2, con un assist e un rigore procurato: un bottino, comunque, di tutto rispetto, considerando anche i 10 centri in tutte le competizioni della passata annata. 

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