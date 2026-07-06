Il Como piomba su Khalaili: offerta da 27 milioni di euro per soffiare l'israeliano all'Inter

Quello tra Como e Inter rischia di diventare un vero e proprio dualismo in questa sessione di mercato: dopo il caso Nico Paz (con le manovre nerazzurre che avevano fatto indispettire Fabregas) e la sfida per Chalobah (che vede i Campioni d'Italia al momento in vantaggio) le due società sembrano pronte ad entrare in collisione anche per un altro obiettivo comune, l'israeliano Anan Khalaili, esterno destro dell'Union Saint-Gilloise, su cui Marotta e Ausilio si sono fiondati dopo che Palestra ha scelto il Chelsea. Ma la novità di queste ore è che il Como ha deciso di irrompere nella corsa al giocatore, presentando una prima, importante, offerta ufficiale.