Quello tra Como e Inter rischia di diventare un vero e proprio dualismo in questa sessione di mercato: dopo il caso Nico Paz (con le manovre nerazzurre che avevano fatto indispettire Fabregas) e la sfida per Chalobah (che vede i Campioni d'Italia al momento in vantaggio) le due società sembrano pronte ad entrare in collisione anche per un altro obiettivo comune, l'israeliano Anan Khalaili, esterno destro dell'Union Saint-Gilloise, su cui Marotta e Ausilio si sono fiondati dopo che Palestra ha scelto il Chelsea. Ma la novità di queste ore è che il Como ha deciso di irrompere nella corsa al giocatore, presentando una prima, importante, offerta ufficiale.
Il Como piomba su Khalaili: offerta da 27 milioni di euro per soffiare l'israeliano all'Inter
L'OFFERTA DEL COMO
Secondo quanto rivelato da Sky Sport CH, il Como avrebbe presentato infatti una prima offerta ufficiale all'Union Saint-Gilloise, proponendo un prestito con obbligo di riscatto, per un'operazione complessiva da circa 27 milioni di euro, cifra che si avvicina moltissimo alla valutazione da 30 milioni di euro che il club belga ha dato al suo gioiello.
Un tentativo deciso dei lariani di sorpassare l'Inter, che sta lavorando ai fianchi dell'Union Saint-Gilloise da giorni per cercare di limare le richieste ed ottenere il miglior prezzo possibile per il talento classe 2004.
LA POSIZIONE DEL GIOCATORE E DELL'INTER
Khalaili avrebbe però dato precedenza ai nerazzurri, affascinato dal progetto Inter e dalla possibilità di ereditare la maglia che in passato è stata di Achraf Hakimi, suo modello nell'interpretazione del ruolo di esterno destro a tutta fascia. L'Inter d'altro canto non ha ancora trovato la quadra con l'Union Saint-Gilloise e l'inserimento del Como potrebbe costringere i nerazzurri ad alzare la propria proposta, visto che Ausilio contava di poter chiudere l'affare intorno ai 25 milioni di euro, bonus inclusi.
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OCCHIO ALLA PREMIER LEAGUE
L'USG conta ancora di poter ottenere i 30 milioni che si era prefissato, visto che su Khalaili, che ha saltato l'ultima amichevole del club proprio in vista di un possibile trasferimento, sono sempre alla finestra anche diversi club inglesi: un eventuale inserimento dalla Premier potrebbe trasformare la corsa all'israeliano in una vera e propria asta al rialzo, dalla quale si è già defilato da tempo invece il Napoli.
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