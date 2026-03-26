Il caso Neymar, il botta e risposta con Ancelotti, il sogno impossibile di andare ai Mondiali: cosa sta succedendo in Brasile

A febbraio dello scorso anno, dopo la risoluzione del contratto con l’Al-Hilal, Neymar non ha avuto altra scelta che tornare al Santos, la squadra della propria infanzia. La sua esperienza in Medio Oriente è stata un vero e proprio disastro, non essendosi mai ripreso completamente dall'infortunio al legamento crociato anteriore rimediato in un Uruguay-Brasile dell'ottobre 2023 (l'ultima volta che ha vestito la maglia della Nazionale). Il Santos è stato l'unica squadra disposta a tendergli una mano, più per nostalgia che per altro.

In una certa misura, l'enorme esborso per pagargli lo stipendio ha dato i propri frutti. Neymar ha segnato 11 goal e fornito cinque assist nel 2025, giocando un ruolo chiave nella drammatica fuga del club dalla zona retrocessione. Il problema è che i suoi guai fisici non si sono attenuati.

Neymar ha saltato 18 partite in tutte le competizioni a causa di un persistente problema al tendine del ginocchio, e a un certo punto alcuni dissidi con i tifosi hanno rischiato di rovinare completamente il suo ritorno a casa. La tensione alla fine si è placata, ma l'ex Barcellona è stato costretto a giocare nonostante il dolore al ginocchio alla fine della stagione, prima di sottoporsi a un altro intervento chirurgico.

Nonostante le turbolenze, il Santos ha poi deciso di prolungare il contratto di Neymar fino a dicembre 2026, dandogli nuove speranze di un ritorno in Nazionale. Non sorprende, però, che il sogno non sia durato a lungo.