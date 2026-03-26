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Il caso Neymar, il botta e risposta con Ancelotti, il sogno impossibile di andare ai Mondiali: cosa sta succedendo in Brasile

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Il simbolo del Santos si trascina tra qualche guizzo, assenze e problemi fisici. E intanto il ct non lo ha convocato neppure per le amichevoli di marzo: l'ultima presenza con la Seleção continua a risalire al 2023.

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La scorsa settimana, Neymar è tornato a far parlare di sé in tutta Europa dopo essere stato oggetto di discussione nel programma "The Overlap". Gary Neville ha presentato una nuova rubrica intitolata "Unpopular Opinions" e l’ha inaugurata con la seguente affermazione: "Nessun giocatore nella storia della Premier League è migliore di Neymar nel pieno della sua carriera".

Roy Keane e Ian Wright hanno replicato classificando Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney ed Eden Hazard al di sopra di Neymar, prima che Jill Scott aggiungesse Sadio Mané alla lista. È stato però lo stesso Rooney a sferrare il colpo più irrispettoso.

"Mi piace Neymar, ma non l'ho mai considerato un fuoriclasse - ha dichiarato l'ex del Manchester United nel podcast Stick to Football - Voglio dire, Messi, Ronaldo, quel tipo di categoria. Era bravo al Barcellona, ma era comunque oscurato da Messi.

Per la maggior parte degli ultimi sette anni, durante tutta la permanenza al Barcellona e le prime fasi al PSG, Neymar è stato in realtà l'unico giocatore in grado di reggere il confronto con Messi e Ronaldo. E se non fosse stato per gli infortuni, non ci sarebbe nemmeno stato un dibattito. Solo che questi hanno sempre complicato il cammino del brasiliano e continuano a farlo anche adesso. Il che è un problema enorme: il sogno di andare ai Mondiali è praticamente svanito.

  • Neymar(C)Getty Images

    IL PERIODO IN CHIAROSCURO AL SANTOS

    A febbraio dello scorso anno, dopo la risoluzione del contratto con l’Al-Hilal, Neymar non ha avuto altra scelta che tornare al Santos, la squadra della propria infanzia. La sua esperienza in Medio Oriente è stata un vero e proprio disastro, non essendosi mai ripreso completamente dall'infortunio al legamento crociato anteriore rimediato in un Uruguay-Brasile dell'ottobre 2023 (l'ultima volta che ha vestito la maglia della Nazionale). Il Santos è stato l'unica squadra disposta a tendergli una mano, più per nostalgia che per altro.

    In una certa misura, l'enorme esborso per pagargli lo stipendio ha dato i propri frutti. Neymar ha segnato 11 goal e fornito cinque assist nel 2025, giocando un ruolo chiave nella drammatica fuga del club dalla zona retrocessione. Il problema è che i suoi guai fisici non si sono attenuati.

    Neymar ha saltato 18 partite in tutte le competizioni a causa di un persistente problema al tendine del ginocchio, e a un certo punto alcuni dissidi con i tifosi hanno rischiato di rovinare completamente il suo ritorno a casa. La tensione alla fine si è placata, ma l'ex Barcellona è stato costretto a giocare nonostante il dolore al ginocchio alla fine della stagione, prima di sottoporsi a un altro intervento chirurgico.

    Nonostante le turbolenze, il Santos ha poi deciso di prolungare il contratto di Neymar fino a dicembre 2026, dandogli nuove speranze di un ritorno in Nazionale. Non sorprende, però, che il sogno non sia durato a lungo.

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  • NeymarGetty Images

    "FORSE A DICEMBRE MI RITIRO"

    Sebbene il Santos abbia dovuto fare a meno di lui all’inizio del 2026, Neymar è tornato in campo a metà febbraio, entrando dalla panchina nello schiacciante 6-0 sul Velo Clube nel Campionato Paulista. Ha fornito un assist per Gabigol e non ha mostrato alcun segno di perdita di fiducia, attingendo al suo vasto repertorio di finte per tentare ogni volta di eludere gli avversari.

    Neymar, però, si è anche reso responsabile di un errore clamoroso da appena otto metri e ha perso il possesso palla 15 volte. Non è stata una prestazione particolarmente incoraggiante, anche tenendo conto del livello inferiore dell'avversario.

    Dopo quella partita, Neymar ha lanciato una vera e propria bomba: "Non so cosa mi riserva il futuro. È possibile che a dicembre voglia ritirarmi. Vivo giorno per giorno. Quest'anno è cruciale, non solo per il Santos, ma anche per la nazionale brasiliana e per me".

    Rendere pubblici i propri pensieri sul ritiro ha sollevato immediatamente dei dubbi sul fatto che Neymar credesse davvero di poter tornare al 100%. Forse intendeva ribadire con forza che sarebbe stato il suo ultimo Mondiale, ma è probabile che la rivelazione sia servita solo come un altro campanello d'allarme per Carlo Ancelotti, che già a dicembre aveva dichiarato di non "dover" nulla a Neymar.

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  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    ILLUSIONE E FRUSTRAZIONE

    Neymar è stato schierato titolare nella partita successiva del Campionato Paulista: il quarto di finale contro il Novorizontino, squadra della seconda divisione brasiliana. Una partita che sulla carta sembrava favorevole si è rivelata tutt'altro che tale per il Santos, che ha perso 2-1. Il suo simbolo non è riuscito a lasciare un segno indelebile sulla partita, registrando solo un cross riuscito e una percentuale di passaggi completati del 73%, con ESPN che lo ha criticato per un "errore assurdo" nella fase di costruzione del primo goal della squadra di casa.

    C'è stato inoltre un momento preoccupante in cui Neymar ha inseguito un pallone vagante in modo clamorosamente lento, senza impedire che questo finisse fuori dal campo. Il filmato è diventato virale. Un tifoso che ha dichiarato: "Non può andare ai Mondiali in questo stato". Un altro che ha affermato: "Gyokeres è più veloce".

    Il gioiello del vivaio del Santos ha zittito alcuni critici quattro giorni dopo, trascinando la squadra alla vittoria per 2-1 contro il Vasco Da Gama e segnando entrambe le reti. Il primo è stato un delizioso tocco al volo nell'angolo più lontano, poi l'ex Barça ha coronato la propria prestazione con un superbo pallonetto vincente. Nessun calciatore al mondo incarna meglio di lui il detto "la forma è temporanea, la classe è permanente".

    La frustrazione, però, è quasi sempre alle porte. E questa volta non è stato diverso. Neymar ha saltato a sorpresa all'ultimo minuto la successiva partita di campionato contro il Mirassol, alla quale Ancelotti avrebbe assistito solo per verificare i suoi progressi. Adducendo come scusa la gestione del carico di lavoro, Neymar non si è nemmeno presentato allo stadio: una decisione che, comprensibilmente, secondo la CNN è stata "molto mal accolta" dalla CBF.

  • Ancelotti-NeymarGetty/GOAL

    ANCELOTTI LANCIA LA SFIDA

    Nonostante Neymar sia tornato in campo nella successiva partita contro il Corinthians, fornendo un assist in una gara pareggiata 1-1, ciò non è bastato a convincere Ancelotti. Il giocatore del Santos non è riuscito a tirare nemmeno una volta in porta, nonostante abbia giocato tutti i 90 minuti, e ha vinto solo tre degli undici duelli a terra, sotto lo sguardo di due assistenti del ct.

    Come previsto, Ancelotti non ha incluso Neymar tra i 26 giocatori del Brasile per le amichevoli di marzo. "Neymar non è al 100% e quindi non è nella lista - ha detto l'ex allenatore del Real Madrid quando gli è stato chiesto di spiegare l'esclusione del capitano del Santos - Non è al 100% delle sue capacità. Se riuscirà a essere al 100% fisicamente, potrà esserci. Ai Mondiali può esserci, ma deve continuare a lavorare, giocare, mostrare le sue qualità e mantenere una buona condizione fisica".

    Tutto sommato, è stato un messaggio più che corretto. Ancelotti non era affatto obbligato a lasciare la porta aperta a Neymar, e lui avrebbe dovuto essergli grato per questo. Al contrario, però, non lo è stato.

    "Voglio dire la mia qui, perché non posso lasciar correre - ha detto ai media durante un evento a San Paolo - Ovviamente sono arrabbiato e triste per non essere stato convocato. Ma l'obiettivo rimane lo stesso, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Manca ancora un annuncio finale sulla rosa, il sogno continua. Tutto qui, siamo tutti sulla stessa barca".

    Il sogno di Neymar di essere incluso al posto di uno qualsiasi degli otto attaccanti scelti da Ancelotti, compreso Luiz Henrique dello Zenit San Pietroburgo, che ha segnato solo tre goal in 20 partite in Russia, è però destinato a rimanere tale. Secondo la CNN, la CBF ha visto il suo sfogo come un tentativo di creare una dinamica "noi contro loro" tra i suoi tifosi, la Confederazione stessa e Ancelotti. Non c'è modo di sapere con certezza se questa fosse l'intenzione di Neymar, ma è certamente vero che non sta mettendo l'armonia della nazionale al di sopra di se stesso.

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  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    IL BRASILE NON HA PIÙ BISOGNO DI LUI

    Neymar si è scrollato di dosso la delusione segnando il suo terzo goal stagionale contro l’Internacional la scorsa settimana, ma il Santos ha comunque perso 2-1. Il risultato finale è costato il posto all’allenatore Juan Pablo Vojvoda e ha lasciato il Peixe a un solo punto dalla zona retrocessione.

    Il club ha immediatamente annunciato l'ex allenatore Cuca come successore di Vojvoda, e questi è stato rapidamente messo al corrente su come gestire Neymar. Cuca lo ha subito escluso contro il Cruzeiro, gara terminata 0-0, spiegando ai giornalisti: "Ho parlato con lui a parte. Non giocherà domenica perché ha giocato due partite di fila. Non possiamo correre quel rischio".

    Il problema è semplice: se il Santos non può correre quel rischio, come può farlo il Brasile? Al Peixe restano solo otto partite prima che Ancelotti annunci la rosa definitiva per i Mondiali e, secondo la logica di Cuca, Neymar potrà giocare al massimo in metà di queste.

    Anche se realizzasse quattro triplette consecutive, Ancelotti non potrebbe riporre la propria fiducia in un Neymar a metà forma. E non ne ha nemmeno bisogno. Il Brasile ha una rosa di attaccanti di livello altissimo, guidata da Vinicius Junior, che gioca esterno sinistro proprio come Neymar.

    Anche Gabriel Martinelli è un'opzione migliore su quel lato. Non solo: Neymar è ben dietro a Raphinha, Matheus Cunha e João Pedro nella corsa al ruolo di numero 10. Ancelotti potrebbe schierarlo come sostituto d'impatto, ma la pressione di utilizzarlo più frequentemente potrebbe facilmente creare polemiche ed equivoci.

  • Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World CupGetty

    DA SIMBOLO A TIFOSO

    Ancelotti, a meno di clamorose sorprese, continuerà a mantenere una posizione ferma nei confronti di Neymar, anche se il clamore sta crescendo a tre mesi dall’inizio dei Mondiali. Romario ha rincarato la dose nel fine settimana, dichiarando a Esporte Espetacular: "Il Brasile ha più possibilità se Neymar c’è. Se Neymar non c’è, le possibilità del Brasile sono molto inferiori. Io lo porterei anche al 50% della forma".

    Neymar ha anche il sostegno dell'ex compagno di squadra Thiago Silva, che ha dichiarato a TNT Sports: "Se è in forma, deve andare ai Mondiali. Dato il suo attuale livello di gioco, deve esserci. È indiscutibile. Quando è in campo, e per gli avversari è già un vero grattacapo".

    Quest'ultima affermazione era vera tra il 2010, anno in cui Neymar ha conquistato la prima delle sue 128 presenze in nazionale, e il 2022, quando ha segnato un magnifico goal in solitaria contro la Croazia nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar. In un periodo di magra per un Brasile privo del talento delle passate generazioni, era lui il simbolo indiscusso; ha mantenuto la squadra competitiva quasi da solo e si è guadagnato un posto nella storia battendo il record di reti in nazionale di Pelé.

    Ma Neymar non gioca contro avversari di livello mondiale da molto tempo. E anche se fosse in perfetta forma, il periodo di riadattamento necessario sul palcoscenico più importante sarebbe troppo lungo. La sua reputazione nel mondo del calcio ne trarrebbe maggior beneficio se si ritirasse dalla corsa ora, diventando sostenitore del proprio Paese invece di rincorrere un sogno impossibile.

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