Il caso Neymar, il botta e risposta con Ancelotti, il sogno impossibile di andare ai Mondiali: cosa sta succedendo in Brasile

La scorsa settimana, Neymar è tornato a far parlare di sé in tutta Europa dopo essere stato oggetto di discussione nel programma "The Overlap". Gary Neville ha presentato una nuova rubrica intitolata "Unpopular Opinions" e l’ha inaugurata con la seguente affermazione: "Nessun giocatore nella storia della Premier League è migliore di Neymar nel pieno della sua carriera".
Roy Keane e Ian Wright hanno replicato classificando Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney ed Eden Hazard al di sopra di Neymar, prima che Jill Scott aggiungesse Sadio Mané alla lista. È stato però lo stesso Rooney a sferrare il colpo più irrispettoso.
"Mi piace Neymar, ma non l'ho mai considerato un fuoriclasse - ha dichiarato l'ex del Manchester United nel podcast Stick to Football - Voglio dire, Messi, Ronaldo, quel tipo di categoria. Era bravo al Barcellona, ma era comunque oscurato da Messi.
Per la maggior parte degli ultimi sette anni, durante tutta la permanenza al Barcellona e le prime fasi al PSG, Neymar è stato in realtà l'unico giocatore in grado di reggere il confronto con Messi e Ronaldo. E se non fosse stato per gli infortuni, non ci sarebbe nemmeno stato un dibattito. Solo che questi hanno sempre complicato il cammino del brasiliano e continuano a farlo anche adesso. Il che è un problema enorme: il sogno di andare ai Mondiali è praticamente svanito.