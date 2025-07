Il Botafogo vuole Taremi dopo Correa: il piano per l'attaccante in uscita dall'Inter

Il club brasiliano può di nuovo pescare in casa dell'Inter: c'è l'idea di ingaggiare Taremi, fuori dai piani di Chivu.

Il Botafogo pensa in grande per rafforzare la squadra, guidata dal nuovo allenatore, Davide Ancelotti. L'ultimo profilo individuato dal club brasiliano per l'attacco è Mehdi Taremi.

L'iraniano non è considerato dall'Inter per la prossima stagione e i nerazzurri aspettano una proposta per lasciarlo partire, senza troppi ostacoli, anzi.

Taremi in Brasile ritroverebbe Joaquin Correa, con cui ha giocato nell'ultima stagione a Milano. Il Botafogo ha in mente una strategia per provare a concretizzare l'operazione. Ecco la situazione e quanto può chiedere l'Inter.