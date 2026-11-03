Icardi può tornare? L'Inter cercherà una quinta punta sul mercato? La risposta di Marotta, che fa chiarezza anche sui rinnovi di Calhanoglu e Dimarco

Marotta ha affrontato anche il tema dei rinnovi escludendo problemi in particolare con Federico Dimarco.

"Per quanto riguarda Federico, lo considero un interista doc. Abbiamo esercitato la clausola concordata con lui, anche se sarebbe unilaterale. Ma siamo d'accordo che allungheremo il contratto durante l'anno. Dimarco vuole restare, anche noi lo vogliamo e siamo felici. Il senso di appartenenza deve prevalere su altri valori" ha dichiarato il presidente nerazzurro.

Nessun allarme anche per gli altri rinnovi: "Non siamo in situazione di ansia, c'è solo un giocatore in scadenza ed è Calhanoglu. Con lui abbiamo un ottimo rapporto".