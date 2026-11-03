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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Icardi può tornare? L'Inter cercherà una quinta punta sul mercato? La risposta di Marotta, che fa chiarezza anche sui rinnovi di Calhanoglu e Dimarco

Calciomercato
Inter

Il grande ex si era proposto all'Inter nei giorni scorsi ma il presidente Marotta fa chiarezza sui piani nerazzurri escludendo il ritorno di Icardi. Poi parla anche delle trattative per i rinnovi dei giocatori in scadenza, tra cui Dimarco.

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Mauro Icardi può davvero tornare all'Inter? I nerazzurri hanno bisogno di una quinta punta? E ancora: quale sarà il futuro di Federico Dimarco?

Tutte domande che sono circolate insistentemente negli ultimi giorni e su cui ha fornito risposte piuttosto chiare Giuseppe Marotta.

Il presidente nerazzurro, ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Feyenoord-Inter, ha di fatto chiuso le porte al ritorno dell'ex capitano.

  • ICARDI TORNA? LA RISPOSTA DI MAROTTA

    "Icardi? A noi non si è proposto. Ha dato tanto all'Inter ma non rientra nei nostri piani. Così come non rientra nei nostri piani prendere la quinta punta. Sono stati male 3 attaccanti su 4, è pura fatalità" ha chiarito Marotta.

    Poi il presidente nerazzurro ha fatto un paragone per spiegare la posizione del club: "E' come se si facessero male 2 portieri, gioca il terzo ma non è che compri 4-5 portieri. Non abbiamo certo il problema del goal. Chivu è un allenatore moderno, sa valorizzare tutti i giocatori e ha un atteggiamento tattico rivolto al goal".

  • LA QUESTIONE RINNOVI: COSA SUCCEDE CON DIMARCO?

    Marotta ha affrontato anche il tema dei rinnovi escludendo problemi in particolare con Federico Dimarco.

    "Per quanto riguarda Federico, lo considero un interista doc. Abbiamo esercitato la clausola concordata con lui, anche se sarebbe unilaterale. Ma siamo d'accordo che allungheremo il contratto durante l'anno. Dimarco vuole restare, anche noi lo vogliamo e siamo felici. Il senso di appartenenza deve prevalere su altri valori" ha dichiarato il presidente nerazzurro.

    Nessun allarme anche per gli altri rinnovi: "Non siamo in situazione di ansia, c'è solo un giocatore in scadenza ed è Calhanoglu. Con lui abbiamo un ottimo rapporto".

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  • COSA AVEVA DETTO ICARDI

    Negli scorsi giorni era stato direttamente Mauro Icardi a proporsi pubblicamente all'Inter.

    "Ho vissuto anni importanti, con quella maglia e la fascia da capitano ho costruito una parte di me. Il finale è stato doloroso e mi piacerebbe poter chiudere il cerchio in modo diverso. Ma un ritorno avrebbe senso solo con una convinzione reciproca e un obiettivo da raggiungere insieme. Ho ancora molto da dare: se torno in un posto, lo faccio per essere utile e per vincere" ha dichiarato l'ex capitano a 'la Repubblica'.

    L'argentino, che oggi ha 33 anni, è attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza in Turchia col Galatasaray.

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