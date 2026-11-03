Icardi può tornare? L'Inter cercherà una quinta punta sul mercato? La risposta di Marotta, che fa chiarezza anche sui rinnovi di Calhanoglu e Dimarco

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Mauro Icardi può davvero tornare all'Inter? I nerazzurri hanno bisogno di una quinta punta? E ancora: quale sarà il futuro di Federico Dimarco?
Tutte domande che sono circolate insistentemente negli ultimi giorni e su cui ha fornito risposte piuttosto chiare Giuseppe Marotta.
Il presidente nerazzurro, ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Feyenoord-Inter, ha di fatto chiuso le porte al ritorno dell'ex capitano.