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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

I rigoristi di Spagna e Argentina: da Oyarzabal a Messi, chi sono i tiratori designati e gli specialisti dal dischetto

Spagna vs Argentina
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La finale tra Spagna e Argentina può finire ai rigori: duello tra Unai Simon e Dibu Martinez, ma anche tra gli specialisti dagli undici metri.

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Nell'ultimo Mondiale Qatar la spettacolare finale tra Francia e Argentina fu decisa ai rigori, con il Dibu Martinez decisivo nella parata su Tchouameni: a distanza di quattro anni ci sarà ancora l'Argentina all'atto conclusivo, ma di fronte avrà la Spagna di un altro specialista dagli undici metri, Unai Simon.

I rigori potrebbero, come nel 1994, nel 2006 e nel 2022, decidere chi sarà campione del Mondo. Da una parte le mosse del Dibu Martinez, dall'altra Unai Simon; da una parte Oyarzabal, Lamine Yamal e Dani Olmo, dall'altra Lionel Messi, Leandro Paredes e il "talismano" Montiel.

  • UNAI E DIBU: PORTIERI A CONFRONTO

    Sui calci di rigore sono fondamentali i portieri e l'Argentina lo sa bene: Martinez è un vero e proprio specialista, soprattutto nelle partite a eliminazione diretta. In carriera ha parato 9 rigori su 43, ma il dato sale a 10 su 24 nelle partite a eliminazione diretta. E' stato decisivo contro la Colombia nella Copa America del 2021, contro l'Olanda nella semifinale del 2022 e contro la Francia nel Mondiale del 2022.

    Contro Unai Simon, che in carriera ne ha parati 8 su 45 e che ha avuto il suo momento in occasione della partita contro la Svizzera a Euro 2021, quando respinse i tiri dal dischetto di Schar e Akanji. Non bastò, poi, in semifinale, parare il rigore a Locatelli contro l'Italia.

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  • I RIGORISTI DELLA SPAGNA

    Chi tira i rigori nella Spagna? Dal dischetto lo specialista è Oyarzabal, che in carriera ne ha segnati 53 su 59 e in stagione ne ha realizzati 7 su 8. Ci sono poi Rodri, Yamal (10 rigori segnati su 11), Dani Olmo e Pedro Porro, che in carriera ha uno score di tre su tre. La Spagna può contare anche su riserve importanti come Ferran Torres e Borja Iglesias, che però in questi Mondiali ha giocato poco.

    RIGORISTI SPAGNA

    1. OYARZABAL
    2. LAMINE YAMAL
    3. RODRI
    4. FERRAN TORRES
    5. DANI OLMO
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  • I RIGORISTI DELL'ARGENTINA

    Il miglior rigorista della Seleccìon è ovviamente Lionel Messi, leader e trascinatore dell'Argentina anche dal dischetto (anche se in questa edizione dei Mondiali ha già sbagliato due volte contro Austria ed Egitto). Ci sono poi Enzo Fernandez, Leandro Paredes e Lautaro Martinez che non è certo uno specialista, ma in questo Mondiale ha segnato alla Giordania e in Qatar aveva realizzato il tiro decisivo contro l'Olanda. Infine c'è Montiel che ha segnato quello decisivo contro la Francia e che potrebbe essere utilizzato nuovamente come "talismano".

    RIGORISTI ARGENTINA

    1. MESSI
    2. LAUTARO MARTINEZ
    3. PAREDES
    4. ENZO FERNANDEZ
    5. JULIAN ALVAREZ
    6. MONTIEL

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