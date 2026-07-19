I rigoristi di Spagna e Argentina: da Oyarzabal a Messi, chi sono i tiratori designati e gli specialisti dal dischetto

Sui calci di rigore sono fondamentali i portieri e l'Argentina lo sa bene: Martinez è un vero e proprio specialista, soprattutto nelle partite a eliminazione diretta. In carriera ha parato 9 rigori su 43, ma il dato sale a 10 su 24 nelle partite a eliminazione diretta. E' stato decisivo contro la Colombia nella Copa America del 2021, contro l'Olanda nella semifinale del 2022 e contro la Francia nel Mondiale del 2022.

Contro Unai Simon, che in carriera ne ha parati 8 su 45 e che ha avuto il suo momento in occasione della partita contro la Svizzera a Euro 2021, quando respinse i tiri dal dischetto di Schar e Akanji. Non bastò, poi, in semifinale, parare il rigore a Locatelli contro l'Italia.