I rigoristi di Spagna e Argentina: da Oyarzabal a Messi, chi sono i tiratori designati e gli specialisti dal dischetto

Nell'ultimo Mondiale Qatar la spettacolare finale tra Francia e Argentina fu decisa ai rigori, con il Dibu Martinez decisivo nella parata su Tchouameni: a distanza di quattro anni ci sarà ancora l'Argentina all'atto conclusivo, ma di fronte avrà la Spagna di un altro specialista dagli undici metri, Unai Simon.
I rigori potrebbero, come nel 1994, nel 2006 e nel 2022, decidere chi sarà campione del Mondo. Da una parte le mosse del Dibu Martinez, dall'altra Unai Simon; da una parte Oyarzabal, Lamine Yamal e Dani Olmo, dall'altra Lionel Messi, Leandro Paredes e il "talismano" Montiel.