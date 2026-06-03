I motivi della rottura tra Vlahovic e la Juventus: dall'ingaggio al rendimento, addio dopo quattro anni e mezzo

L'ultimo incontro, andato in scena mercoledì 3 giugno alla Continassa, ha portato alla definitiva rottura tra Dusan Vlahovic e la Juventus.

Già negli ultimi giorni d'altronde filtrava forte pessimismo sulla trattativa per il rinnovo del contratto che scadeva il 30 giugno 2026.

Alla fine la fumata è stata solo nera. Vlahovic lascia la Juventus dopo quattro stagioni e mezza vissute tra alti e bassi. E con pochissime gioie.

Cosa ha portato alla rottura definitiva? Il fattore economico ha inciso, certo. Ma non è stato il solo.