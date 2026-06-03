I motivi della rottura tra Vlahovic e la Juventus: dall'ingaggio al rendimento, addio dopo quattro anni e mezzo

L'esperienza di Vlahovic alla Juventus, inutile negarlo, non si è snodata secondo le previsioni.
Dusan è sempre andato in doppia cifra in campionato nelle quattro stagioni complete a Torino. Compresa l'ultima, trascorsa di fatto più in infermeria che in campo causa grave infortunio e conseguente operazione.
Numeri buoni ma molto lontani dagli anni di Firenze che avevano spinto la Juventus a investire qualcosa come 90 milioni tra parte fissa, bonus e oneri accessori per portarlo in bianconero a gennaio 2022.
Vlahovic piaceva tanto a tutti gli allenatori che si sono alternati sulla panchina della Juventus, Spalletti compreso. Ma con nessuno è riuscito a rendere come ci aspettava nel giorno del suo arrivo.
Tanto che un grande ex come David Trezeguet lo ha di fatto bocciato senza appello a 'La Gazzetta dello Sport': "Il suo problema è che è un grande giocatore che la Juve aspetta ormai da troppo tempo. Magari fa bene una partita, ma poi non è mai riuscito a confermarsi. Lo stesso vale per David e Openda. Magari andava tenuto Kolo Muani che in poco tempo ha dato molto di più".