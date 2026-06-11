I motivi della nuova rivoluzione alla Juventus: Comolli a rischio, dagli errori sul mercato ai contrasti con Spalletti

Un'altra rivoluzione sembra alle porte per la Juventus.
Secondo quanto riporta 'Sky Sport' nelle ultimissime ore è tornata a forte rischio la posizione dell'attuale amministratore delegato bianconero, Damien Comolli.
Il dirigente francese rischia di pagare in prima persona la mancata qualificazione della Juventus in Champions League. Ma soprattutto alcuni clamorosi errori di valutazione in fase di mercato.
Nella scelta finale potrebbero pesare anche i recenti contrasti tra Comolli e Spalletti, ovvero l'allenatore scelto direttamente da John Elkann per ricostruire la Juventus.