I diffidati di Atalanta-Lazio: chi rischia di saltare la finale di Coppa Italia in caso di ammonizione

Un giallo, ad alcuni protagonisti di Atalanta-Lazio, potrebbe costar caro.

Ci riferiamo ai calciatori diffidati di Dea e biancocelesti, chiamati a sfidarsi alla New Balance Arena nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 2025/2026.

Il rischio ammonizione, per coloro i quali scenderanno in campo, esiste ed è concreto: ragion per cui, onde evitare di compromettersi la possibilità di giocare l'eventuale finale del 13 maggio all'Olimpico contro l'Inter, calcolare il pericolo è doveroso.

Chi sono i diffidati di Atalanta e Lazio? Chi è che salterebbe la finale della Coppa Italia 2025/2026 in caso di cartellino giallo?

Di seguito, suddivisi per squadra, tutti i nomi.