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Nuno Tavares LazioGetty
Claudio D'Amato

I diffidati di Atalanta-Lazio: chi rischia di saltare la finale di Coppa Italia in caso di ammonizione

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Atalanta vs Lazio
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L'elenco completo dei calciatori diffidati di Atalanta e Lazio, che, se ammoniti nella semifinale di ritorno, salteranno la finale della Coppa Italia contro l'Inter.

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Un giallo, ad alcuni protagonisti di Atalanta-Lazio, potrebbe costar caro.

Ci riferiamo ai calciatori diffidati di Dea e biancocelesti, chiamati a sfidarsi alla New Balance Arena nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 2025/2026.

Il rischio ammonizione, per coloro i quali scenderanno in campo, esiste ed è concreto: ragion per cui, onde evitare di compromettersi la possibilità di giocare l'eventuale finale del 13 maggio all'Olimpico contro l'Inter, calcolare il pericolo è doveroso.

Chi sono i diffidati di Atalanta e Lazio? Chi è che salterebbe la finale della Coppa Italia 2025/2026 in caso di cartellino giallo?

Di seguito, suddivisi per squadra, tutti i nomi.

  • DIFFIDATI ATALANTA

    De Roon

    Hien

    Pasalic

    • Pubblicità

  • DIFFIDATI LAZIO

    Gila

    Nuno Tavares


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