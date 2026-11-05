I convocati dell'Italia: prima volta per Cisse, Liberali e Lontani, Cassano la grande sorpresa

Le grandi sorprese sono invece rappresentate da Simone Lontani e Riccardo Cassano.

L'attaccante del Parma è stato grande protagonista in questa prima parte di Serie A, con 3 goal segnati in 10 partite alla prima stagione tra i professionisti. Aveva giocato al massimo con l'Under 19 e adesso è arrivato subito il salto in Nazionale maggiore.

Salto ancora più lungo quello di Cassano, centrocampista classe 2009 del Como, di cui Fabregas aveva parlato benissimo nel pre-campionato. Non ha ancora esordito in Serie A, ma Mancini gli ha voluto già dare un'occasione, come aveva già fatto in passato con Zaniolo e Pafuindi, anche loro convocati senza aver mai giocato in massima serie.

Doverosa, nel loro caso, una precisazione, fornita dal sito della FIGC:

"Per quanto riguarda Cassano e Lontani, Mancini ha voluto convocarli per poterli osservare da vicino e per dar loro una preziosa opportunità per mettersi in mostra: non resteranno aggregati al gruppo per tutta la durata del raduno, ma nei prossimi giorni raggiungeranno le Nazionali Under 18 e Under 19, impegnate rispettivamente nel Mondiale al via il 19 novembre in Qatar e nella seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo in programma dall’11 al 17 novembre nelle Marche".