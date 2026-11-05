I convocati dell'Italia: prima volta per Cisse, Liberali e Lontani, Cassano la grande sorpresa

Secondo giro di convocazioni per Mancini in vista degli impegni di Nations League contro Francia e Belgio.
Il ct azzurro ha convocato 31 calciatori e le sorprese non mancano.
Secondo giro di convocazioni per Mancini in vista degli impegni di Nations League contro Francia e Belgio.
Il ct azzurro ha convocato 31 calciatori e le sorprese non mancano.
Dopo aver giocato con l'Under 21 a ottobre, per le qualificazioni agli Europei di categoria, Cisse e Liberali sono stati promossi come previsto in Nazionale maggiore.
Inevitabile il salto dell'attaccante del Milan dopo un inizio di stagione travolgente, dove è stato il miglior marcatore rossonero in tutte le competizioni.
Liberali è cresciuto tantissimo nelle ultime settimane al Como, segnando sia in campionato che in Champions. Mancini lo ha quindi voluto premiare con la prima chiamata in azzurro, seguendo la linea della valorizzazione dei nostri principali talenti.
Le grandi sorprese sono invece rappresentate da Simone Lontani e Riccardo Cassano.
L'attaccante del Parma è stato grande protagonista in questa prima parte di Serie A, con 3 goal segnati in 10 partite alla prima stagione tra i professionisti. Aveva giocato al massimo con l'Under 19 e adesso è arrivato subito il salto in Nazionale maggiore.
Salto ancora più lungo quello di Cassano, centrocampista classe 2009 del Como, di cui Fabregas aveva parlato benissimo nel pre-campionato. Non ha ancora esordito in Serie A, ma Mancini gli ha voluto già dare un'occasione, come aveva già fatto in passato con Zaniolo e Pafuindi, anche loro convocati senza aver mai giocato in massima serie.
Doverosa, nel loro caso, una precisazione, fornita dal sito della FIGC:
"Per quanto riguarda Cassano e Lontani, Mancini ha voluto convocarli per poterli osservare da vicino e per dar loro una preziosa opportunità per mettersi in mostra: non resteranno aggregati al gruppo per tutta la durata del raduno, ma nei prossimi giorni raggiungeranno le Nazionali Under 18 e Under 19, impegnate rispettivamente nel Mondiale al via il 19 novembre in Qatar e nella seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo in programma dall’11 al 17 novembre nelle Marche".
Non figura questa volta nella lista il nome di Samuele Inacio, che era stato un po' il caso delle prime convocazioni di Mancini.
Il talento del Borussia Dortmund ha anche il passaporto brasiliano e ci si aspettava che Mancini lo facesse esordire per iniziare a blindare la nazionalità azzurra.
Cosa che alla fine non è successa: Inacio, infatti, non è stato convocato nei primi tre impegni dell'Italia ed è rimasto in panchina nell'ultima contro la Turchia. Questa volta è rimasto direttamente fuori dai convocati.
Così come è rimasto fuori Nicolò Tresoldi, come prevedibile. L'attaccante del Club Brugge aveva infatti più volte dichiarato di voler concludere il suo percorso con l'Under 21 tedesca prima di prendere una decisione definitiva sulla Nazionale maggiore.
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Fa rumore l'esclusione di Maldini, anche perché Mancini lo aveva portato a ottobre nonostante il caso incidente post Atalanta-Cagliari.
Questa volta l'attaccante è rimasto fuori, scelta piuttosto sorprendente, nonostante il netto momento di flessione del Cagliari che ha perso le ultime quattro partite di campionato.
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).