Guendouzi vicino all'addio alla Lazio: accordo a un passo col Fenerbahce, le cifre dell'affare

Con la riapertura del mercato, in casa Lazio c'è fermento per puntellare una rosa bisognosa di nuova linfa in vista della seconda parte della stagione: al momento, però, i biancocelesti si stanno dedicando alle operazioni in uscita.

In attesa dell'annuncio che porterà Valentin Castellanos a vestire la maglia del West Ham, i capitolini sono in trattativa col Fenerbahce per un'altra cessione di lusso: quella di Matteo Guendouzi.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'accordo tra le parti è davvero vicino e lo stesso centrocampista è ben lieto di fare le valigie per trasferirsi in Turchia: la vetrina internazionale dell'Europa League potrebbe aiutarlo a riconquistare la nazionale francese in vista dei Mondiali nordamericani.