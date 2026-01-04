Pubblicità
Guendouzi LazioGetty
Vittorio Rotondaro

Guendouzi vicino all'addio alla Lazio: accordo a un passo col Fenerbahce, le cifre dell'affare

Non solo Castellanos: la Lazio sta per salutare anche Guendouzi, per il quale il Fenerbahce fa sul serio.

Con la riapertura del mercato, in casa Lazio c'è fermento per puntellare una rosa bisognosa di nuova linfa in vista della seconda parte della stagione: al momento, però, i biancocelesti si stanno dedicando alle operazioni in uscita.

In attesa dell'annuncio che porterà Valentin Castellanos a vestire la maglia del West Ham, i capitolini sono in trattativa col Fenerbahce per un'altra cessione di lusso: quella di Matteo Guendouzi.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'accordo tra le parti è davvero vicino e lo stesso centrocampista è ben lieto di fare le valigie per trasferirsi in Turchia: la vetrina internazionale dell'Europa League potrebbe aiutarlo a riconquistare la nazionale francese in vista dei Mondiali nordamericani.

  • QUANTO INCASSEREBBE LA LAZIO

    Le casse della Lazio possono sorridere: circa 30 i milioni di euro ricavati dalla partenza di Castellanos, a cui potrebbero aggiungersene altrettanti circa per quanto riguarda l'addio di Guendouzi.

    Il Fenerbahce ha infatti offerto 25 milioni di parte fissa, più 2 relativi a bonus facilmente raggiungibili: un totale di 27che consentirebbe al club presieduto da Claudio Lotito di iscrivere a bilancio una bella plusvalenza (14 i milioni spesi per l'acquisto).

  • IL CONTRATTO DI GUENDOUZI COL FENERBAHCE

    Vantaggiosa anche la proposta presentata al giocatore, ingolosito dal contratto di durata quinquennale da 4 milioni netti a stagione.

    Dal punto di vista personale sarebbe un upgrade: Guendouzi, infatti, alla Lazio ne guadagna 2,5. L'intesa di massima però non c'è ancora: se le premesse sono queste, è facile pensare a una conclusione positiva piuttosto imminente.

  • ULTIMA PARTITA CON LA LAZIO?

    Lazio impegnata contro il Napoli all'Olimpico a ora di pranzo: questa dovrebbe essere anche l'ultima apparizione di Guendouzi con la maglia biancoceleste.

    La fumata bianca dell'accordo col Fenerbahce è sempre più vicina: prima, però, un ultimo contributo alla causa dopo due anni e mezzo di soggiorno romano.

  • GLI OBIETTIVI IN ENTRATA DELLA LAZIO

    Il direttore sportivo Fabiani è al lavoro anche sul versante opposto, ovvero quello degli acquisti: sul taccuino ci sono due mezzali, il bolognese Fabbian e l'atalantino Samardzic.

    Piacciono anche l'ungherese Toth (in forza al Ferencvaros)e il fiorentino Fazzini, profilo già seguito in passato e vicino allo sbarco nella Capitale.

    Sul fronte dell'attacco, invece, prosegue il pressing per Oyarzabal: la Real Sociedad continua a chiedere 30 milioni, cinque in più rispetto alla richiesta dello Strasburgo per Panichelli. Difficile anche la pista che conduce a Pinamonti del Sassuolo.

