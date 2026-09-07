Grosso alla Fiorentina come Giampaolo alla Cremonese: ma ha davvero senso esonerare un allenatore così presto?

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Serie A o Serie B poco cambia. Il calcio italiano non perde una cattiva (?) abitudine, ovvero quello di cambiare l'allenatore alle primissime difficoltà.
Nei giorni scorsi era ad esempio accaduto alla Cremonese, dove Marco Giampaolo è stato sollevato dall'incarico poche ore dopo aver peraltro vinto contro il Parma conquistando la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia.
Poi è toccato a Fabio Grosso. L'ex tecnico del Sassuolo, scelto solo poche settimane fa per aprire un nuovo ciclo alla Fiorentina, è stato esonerato per incomprensioni con la squadra e tensioni con Paratici.
Ma è davvero la scelta giusta cambiare allenatore così presto?