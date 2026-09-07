Grosso alla Fiorentina come Giampaolo alla Cremonese: ma ha davvero senso esonerare un allenatore così presto?

Ancora più clamoroso, se possibile, è stato l'esonero di Fabio Grosso da parte della Fiorentina.

Il tecnico, reduce da un paio di ottime stagioni sulla panchina del Sassuolo, era stato scelto da Fabio Paratici per aprire un nuovo ciclo.

Tra i due però la scintilla non è mai scoccata. E proprio le divergenze nate sulla gestione tattica della squadra e alcune scelte di mercato hanno portato alla rottura.

Anche perché i risultati delle prime tre giornate di campionato sono stati disastrosi: tre sconfitte, nove reti subite e solo una segnata.

Male, anzi malissimo considerati anche i 130 milioni di euro investiti per rinforzare la rosa nonostante la cessione di Moise Kean al Como.