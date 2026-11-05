Gollini, Koné, Dybala, Rensch: chi recupera e chi no per Roma-Sassuolo, le condizioni degli infortunati

In porta rispetto alla sfida di Champions League dovrebbe tornare Pierluigi Gollini.

Il secondo di Svilar, che rientrerà dopo la sosta, si era fermato a causa di un fastidioso mal di schiena proprio alla viglia di Manchester United-Roma.

Le sue condizioni però sono date in miglioramento e dunque Gollini dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali. Vasquez, in ogni caso, non ha demeritato all'Old Trafford e sarebbe pronto a sostituirlo nuovamente.