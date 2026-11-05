Gollini, Koné, Dybala, Rensch: chi recupera e chi no per Roma-Sassuolo, le condizioni degli infortunati

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Archiviare la delusione per la rimonta subita a Manchester e ripartire subito in campionato.
Questo è l'obiettivo della Roma che nell'anticipo di sabato 7 novembre ospita un Sassuolo in piena crisi allo stadio 'Olimpico'.
La squadra di Gasperini vuole sfruttare il difficile momento degli avversari ma anche il calendario che vede in programma Napoli-Lazio e Inter-Como.
Sono però da valutare le condizioni dei giocatori giallorossi infortunati. Chi recupera tra Gollini, Koné e Dybala per Roma-Sassuolo?