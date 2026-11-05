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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Gollini, Koné, Dybala, Rensch: chi recupera e chi no per Roma-Sassuolo, le condizioni degli infortunati

Serie A
Roma
Roma vs Sassuolo
Sassuolo

La Roma vuole superare la delusione per la sconfitta di Manchester in Champions League e attende il Sassuolo nell'anticipo di campionato. Ma chi recupera tra Gollini, Rensch, Koné e Dybala? Le ultime sugli infortunati giallorossi.

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Archiviare la delusione per la rimonta subita a Manchester e ripartire subito in campionato.

Questo è l'obiettivo della Roma che nell'anticipo di sabato 7 novembre ospita un Sassuolo in piena crisi allo stadio 'Olimpico'.

La squadra di Gasperini vuole sfruttare il difficile momento degli avversari ma anche il calendario che vede in programma Napoli-Lazio e Inter-Como.

Sono però da valutare le condizioni dei giocatori giallorossi infortunati. Chi recupera tra Gollini, Koné e Dybala per Roma-Sassuolo?

  • GOLLINI O VASQUEZ? LA SITUAZIONE IN PORTA

    In porta rispetto alla sfida di Champions League dovrebbe tornare Pierluigi Gollini.

    Il secondo di Svilar, che rientrerà dopo la sosta, si era fermato a causa di un fastidioso mal di schiena proprio alla viglia di Manchester United-Roma.

    Le sue condizioni però sono date in miglioramento e dunque Gollini dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali. Vasquez, in ogni caso, non ha demeritato all'Old Trafford e sarebbe pronto a sostituirlo nuovamente.

  • CAUTELA PER KONE

    Manu Konè è un'altra assenza pesante per la Roma.

    Il centrocampista si era fermato durante la gara di Champions contro il Real Madrid per un problema muscolare.

    Ora l'infortunio sembra ormai essere alle spalle ma lo staff medico giallorosso non vuole correre alcun rischio anche in vista degli impegni di Konè con la Francia.

    La sua presenza contro il Sassuolo sembra al momento da escludere.

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  • PROVINO PER DYBALA

    Chi spera invece di rientrare tra i convocati per Roma-Sassuolo è Paulo Dybala.

    Anche l'argentino era uscito all'intervallo della gara contro il Real Madrid. Ma il suo all'inizio non sembrava un problema grave.

    Tanto che Gasperini sperava di riaverlo a disposizione già contro il Napoli. Dybala invece ha saltato quattro gare di campionato e due di Champions League.

    Nella giornata di giovedì 5 novembre l'attaccante sosterrà un provino per capire se possa tornare a disposizione prima o solo dopo la sosta.

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  • LE CONDIZIONI DI RENSCH E GLI ALTRI INFORTUNATI

    Nel primo tempo di Manchester United-Roma si è fermato Rensch.

    L'esterno era stato schierato titolare ma si è dovuto arrendere quasi subito. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore che lo terrà fuori almeno un paio di settimane.

    Dopo la sosta Gasperini ritroverà intanto Svilar mentre per il rientro di Lorenzo Pellegrini bisognerà attendere almeno inizio dicembre dopo il nuovo infortunio muscolare subito contro lo Slovan.

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