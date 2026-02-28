Goal di Akpa-Akpro o autogol di Hojlund: a chi è stata assegnata la rete in Verona-Napoli e cos'è successo

Dopo l'iniziale rete di Hojlund che ha sbloccato il match del Bentegodi, il Verona ha trovato la rete del pari: a chi è stata assegnata la rete dell'1-1? Goal di Akpa-Akpro o autorete di Hojlund?