Getty Images
Goal di Akpa-Akpro o autogol di Hojlund: a chi è stata assegnata la rete in Verona-Napoli e cos'è successo
Pubblicità
COS'È SUCCESSO?
L'episodio risale al 64’, quando il Verona, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova la rete dell’1-1.
Il corner battuto da sinistra viene respinto di testa da Hojlund verso il limite dell’area, dove, tutto solo, arriva Akpa-Akpro che colpisce di destro.
La palla, deviata lungo la traiettoria, supera Meret e si infila in porta.
A CHI È STATA ASSEGNATA LA RETE DELL'1-1?
La conclusione di Akpa Akpro è stata deviata proprio da Hojlund che, nel tentativo di murare il tiro, ha ingannato Meret infilando verso la sua porta.
Nonostante la deviazione, la Lega Serie A ha assegnato la rete al centrocampista del Verona, in quanto la conclusione era comunque indirizzata verso la porta.
Niente autorete, quindi, per l’attaccante danese del Napoli.
- PubblicitàPubblicità
PROTESTE DEL NAPOLI
Non sono mancate proteste veementi da parte del Napoli.
I partenopei contestavano innanzitutto il calcio d’angolo assegnato da Colombo, sostenendo che ci fosse un contatto di Bowie su Buongiorno, finito a terra proprio poco prima che la palla uscisse.
Successivamente sono arrivate le proteste anche per la posizione di Frese, in sospetta posizione irregolare alle spalle di Hojlund, ma ritenuta non influente ai fini della rete del pari: dopo il controllo del VAR, è stata confermata la rete dell’1-1 per il Verona.
AMMONITO CONTE PER PROTESTE
Qualche minuto più tardi, Conte - già molto arrabbiato per l’assegnazione dell’angolo che ha portato alla rete - ha protestato con insistenza per un presunto fallo di Akpa-Akpro ai danni di Lobotka, subito prima di un contropiede del Verona.
L’arbitro Colombo ha lasciato correre, scatenando la furia dell’allenatore del Napoli: al termine dell’azione, il direttore di gara si è recato a bordocampo per ammonire Conte, che ha poi continuato a protestare nei confronti del quarto uomo.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità