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Giuntoli JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Giuntoli riparte dall'Atalanta: ufficiale, è il nuovo direttore sportivo del club nerazzurro

Serie A
Atalanta

L'ex dirigente di Napoli e Juventus si lega ufficialmente all'Atalanta: ad annunciarlo è stato lo stesso club orobico.

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Dopo le voci sempre più insistenti degli ultimi giorni si attendeva solo l'ufficialità e adesso c'è anche quella: Cristiano Giuntoli riparte dall'Atalanta.

L'ex dirigente di Napoli e Juventus è infatti il nuovo direttore sportivo della società orobica.

A confermarlo è stata la stessa Atalanta attraverso un comunicato ufficiale.

  • IL COMUNICATO DELL'ATALANTA

    "Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario - in qualità di Direttore Sportivo - di Cristiano Giuntoli, dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione.

    Nato a Firenze, intraprende la carriera da dirigente sportivo appena 36enne, quindi 18 anni fa.

    Dopo una prima esperienza allo Spezia, da Direttore Sportivo è tra i grandi artefici della straordinaria ascesa del Carpi, che conquista quattro promozioni in cinque anni, passando dalla Serie D alla prima storica partecipazione al campionato di Serie A.

    Dopo sei stagioni in Emilia ricche di soddisfazioni e un ciclo vincente che lo ha subito consacrato tra i migliori dirigenti del panorama calcistico italiano, a Napoli - a partire dal 2015 - vive un'altra tappa significativa e di successo della sua carriera, vincendo una Coppa Italia (stagione 2019/20) e lo storico terzo scudetto partenopeo (stagione 2022/23), traguardi che certificano e sublimano l’eccellente lavoro svolto in Campania.

    Conclude la sua proficua esperienza al Napoli da Campione d'Italia per assumere nell'estate del 2023 l'incarico di Managing Director Football della Juventus, con cui vince la Coppa Italia nella prima delle sue due stagioni trascorse a Torino.

    La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto al Direttore Giuntoli, augurandogli buon lavoro".


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  • Parma v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    PRENDE IL POSTO DI D'AMICO

    Cristiano Giuntoli andrà a colmare, all'interno dell'organigramma nerazzurro, il vuoto che si è venuto a creare nei giorni scorsi.

    L'Atalanta, infatti, lo scorso 27 maggio ha annunciato in via ufficiale la separazione, dopo quattro stagioni, dal direttore sportivo Tony D'Amico.

    Giuntoli tornerà dunque a ricoprire lo stesso ruolo che ha avuto nel corso della sua esperienza al Napoli.

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  • DOPO UNA STAGIONE DA SPETTATORE

    Il campionato di Serie A ritrova dunque uno dei suoi dirigenti più apprezzati e importanti.

    Giuntoli era fermo dalla fine della stagione 2024-2025, da quando cioè si era interrotto il suo triennio alla Juventus con una risoluzione anticipata del contratto.

    In precedenza, tra il 2015 e il 2023, era stato tra i protagonisti del ciclo che aveva condotto il Napoli alla conquista del suo storico terzo Scudetto.

  • Giuntoli SarriGetty Images

    UN NUOVO TANDEM CON MAURIZIO SARR

    A Bergamo Giuntoli ritroverà, salvo ovviamente clamorose sorprese, un allenatore con il quale ha già avuto modo di lavorare in passato: Maurizio Sarri.

    I due hanno già collaborato insieme, ottenendo ottimi risultati, al Napoli tra il 2015 e il 2018.

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