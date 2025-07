La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi per la prossima stagione: l'Inter Under 23 esordisce nell'A. Tutte le squadre.

Adesso sono ufficiali i tre gironi in cui sono state divise le squadre di Lega Pro per la stagione 2025/2026. La Lega di Serie C ha infatti pubblicato la composizione con tutte le 60 squadre che parteciperanno al campionato.

Oltre alla Juventus Next Gen e all'Atalanta Under 23, anche l'Inter da quest'anno si aggiunge ai club di Serie A con la seconda squadra. I nerazzurri esordiranno nel girone A mentre la Juventus sarà nel B e l'Atalanta nel C.

Di seguito la composizione completa dei tre gironi.