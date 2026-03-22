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AS Roma v FC Viktoria Plzen - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Andrea Ajello

Gianluca Mancini sostituito all'intervallo di Roma-Lecce: infortunio per il difensore e allarme per l'Italia

La partita di Mancini contro il Lecce dura solo un tempo: Gasperini lo sostituisce all'intervallo, problema fisico per il difensore della Roma.

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Alla Roma è scattato l'allarme. Un allarme che riguarda le condizioni fisiche di Gianluca Mancini, uno degli intoccabili del terzetto difensivo e, in generale, del sistema tattico di Gian Piero Gasperini.

Mancini è stato schierato dall'inizio dal proprio allenatore nella gara contro il Lecce e valida per la trentesima giornata di Serie A. Ma è riuscito a portare a termine solamente il primo tempo a causa di un infortunio.

Durante l'intervallo Mancini ha infatti alzato bandiera bianca, rimanendo in panchina senza poter rientrare in campo. Ed è un guaio che ora preoccupa non solo la Roma, ma anche l'Italia.


  • FUORI AL 45'

    Al rientro dagli spogliatoi, Mancini non c'era. Al suo posto Gasperini ha deciso di far entrare Daniele Ghilardi, andato a posizionarsi sul centro-destra di un terzetto difensivo completato da Ndicka e da Hermoso.

    Quasi subito si è intuito che la scelta dell'allenatore giallorosso aveva poco di tecnico e molto era legato a ragioni fisiche. E poco dopo si è avuta la conferma di tutto ciò.

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  • L'INFORTUNIO DI MANCINI

    Mancini ha infatti rimediato un problema al polpaccio della gamba sinistra. Un guaio confermato dalla smorfia dell'ex difensore dell'Atalanta, pizzicato dalle telecamere delle televisioni mentre mostrava la zona interessata a un componente dello staff medico della Roma.

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  • ATTESA PER GLI ESAMI

    Andrà ora compreso se Mancini si sia fermato in tempo, e dunque se la sostituzione sia stata di tipo precauzionale per evitare al calciatore guai più seri, oppure no. Di certo, il fastidio al polpaccio c'è stato.

    Saranno gli esami che Mancini presumibilmente effettuerà all'inizio della settimana a stabilire la reale entità del problema accusato contro il Lecce.

    Secondo quanto riportato da 'Sky', potrebbe trattarsi di un semplice affaticamento muscolare.

  • ALLARME ANCHE PER L'ITALIA

    Se la Roma tornerà in campo solo il giorno di Pasqua, ovvero domenica 5 aprile, in casa dell'Inter, l'allarme più immediato è di colore azzurro. Perché è in primis l'Italia a rischiare, allo stato attuale delle cose, di dover fare a meno di Mancini.

    L'ex atalantino è stato inserito dal ct Gattuso nell'elenco dei convocati per i Playoff Mondiali, dunque per la semifinale contro l'Irlanda del Nord e per l'eventuale finale contro una tra Galles e Bosnia.

    Qualora dovesse trattarsi di un affaticamento muscolare il difensore potrebbe essere regolarmente a disposizione per le sfide che metteranno in palio un pass per i prossimi Mondiali.

    Il difensore dovrebbe comunque rispondere alla convocazione, per poi sottoporsi ad ulteriori test con lo staff medico della Nazionale.

    Quello che al momento è comunque certo, è che si tratta di una situazione in evoluzione.

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