Gianluca Mancini sostituito all'intervallo di Roma-Lecce: infortunio per il difensore e allarme per l'Italia

Alla Roma è scattato l'allarme. Un allarme che riguarda le condizioni fisiche di Gianluca Mancini, uno degli intoccabili del terzetto difensivo e, in generale, del sistema tattico di Gian Piero Gasperini.
Mancini è stato schierato dall'inizio dal proprio allenatore nella gara contro il Lecce e valida per la trentesima giornata di Serie A. Ma è riuscito a portare a termine solamente il primo tempo a causa di un infortunio.
Durante l'intervallo Mancini ha infatti alzato bandiera bianca, rimanendo in panchina senza poter rientrare in campo. Ed è un guaio che ora preoccupa non solo la Roma, ma anche l'Italia.