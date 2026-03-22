Gianluca Mancini sostituito all'intervallo di Roma-Lecce: infortunio per il difensore e allarme per l'Italia

Al rientro dagli spogliatoi, Mancini non c'era. Al suo posto Gasperini ha deciso di far entrare Daniele Ghilardi, andato a posizionarsi sul centro-destra di un terzetto difensivo completato da Ndicka e da Hermoso.

Quasi subito si è intuito che la scelta dell'allenatore giallorosso aveva poco di tecnico e molto era legato a ragioni fisiche. E poco dopo si è avuta la conferma di tutto ciò.