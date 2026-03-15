Gazzetta dello Sport - Inter, confronto garbato tra il club e gli arbitri dopo il match con l'Atalanta: il retroscena e di cosa si è parlato

Sono due, sostanzialmente, gli episodi contestati dall'Inter dopo il match con l'Atalanta. Il primo riguarda proprio il goal del pareggio griffato da Krstovic. I nerazzurri, infatti, hanno reclamato un presunto fallo di Sulemana ai danni di Dumfries: un contatto giudicato lecito e regolare da Manganiello, e confermato dal silent check del VAR.

Tensione anche a ridosso del 90' quando Frattesi è andato giù in area di rigore in seguito ad un contatto con Scalvini che nel tentativo di intervenire ha colpito evidentemente la gamba del centrocampista interista. Anche in questo caso, però, per il direttore di gara di San Siro, l'intervento del difensore dell'Atalanta è stato giudicato non falloso.