Gazzetta dello Sport - Inter, confronto garbato tra il club e gli arbitri dopo il match con l'Atalanta: il retroscena e di cosa si è parlato

Polemiche a non finire a San Siro dopo quanto accaduto nel convulso finale di Inter-Atalanta.
Sul risultato di 1-0 in favore della capolista, la Dea ha trovato il pari con Krstovic a sette minuti dalla fine. Un pareggio contestato dall'Inter a causa di un presunto fallo, nello sviluppo dell'azione, di Sulemana su Dumfries.
La squadra di Chivu (poi espulso) ha poi reclamato un calcio di rigore anche a ridosso del novantesimo dopo il contatto tra Scalvini e Frattesi. In entrambi i casi l'arbitro Manganiello ha giudicato non fallosi gli interventi dei due giocatori atalantini, scatenando la rabbia interista. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i vertici del club meneghino avrebbero avuto un confronto con gli arbitri nel post partita.