Gattuso lascia ufficialmente la panchina dell'Italia, risoluzione consensuale con la FIGC: "Con il dolore nel cuore"

Quel che ormai sapevano tutti si è concretizzato: tre giorni dopo la disfatta in Bosnia, che ha estromesso l'Italia dalla partecipazione alla fase finale di un Mondiale per la terza volta consecutiva, Rino Gattuso ha abbandonato la panchina.
L'ex allenatore di Milan e Napoli, da oggi, è anche l'ex commissario tecnico azzurro. L'accordo con la FIGC è stato trovato con qualche mese d'anticipo sulla scadenza del suo contratto.
Dopo le prime voci è arrivata anche l'ufficialità, così da dare un tono anche formale alla separazione. Tutto fatto, com'era ampiamente prevedibile da qualche giorno.