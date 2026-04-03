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Stefano Silvestri

Gattuso lascia ufficialmente la panchina dell'Italia, risoluzione consensuale con la FIGC: "Con il dolore nel cuore"

Italia
G. Gattuso

Rino Gattuso non rimarrà alla guida dell'Italia: accordo trovato con la Federazione e addio immediato, nonostante la richiesta di restare in sella fino alle amichevoli di giugno.

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Quel che ormai sapevano tutti si è concretizzato: tre giorni dopo la disfatta in Bosnia, che ha estromesso l'Italia dalla partecipazione alla fase finale di un Mondiale per la terza volta consecutiva, Rino Gattuso ha abbandonato la panchina.

L'ex allenatore di Milan e Napoli, da oggi, è anche l'ex commissario tecnico azzurro. L'accordo con la FIGC è stato trovato con qualche mese d'anticipo sulla scadenza del suo contratto.

Dopo le prime voci è arrivata anche l'ufficialità, così da dare un tono anche formale alla separazione. Tutto fatto, com'era ampiamente prevedibile da qualche giorno.

  • RISOLUZIONE CONSENSUALE

    Gattuso non è stato esonerato: l'accordo con la FIGC si è concretizzato tramite una risoluzione consensuale. Il contratto dell'ormai ex commissario tecnico sarebbe andato in scadenza a giugno.

    "La Federazione Italiana Giuoco Calcio e Gennaro Ivan Gattuso hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore calabrese alla panchina della Nazionale italiana di calcio" fa sapere la FIGC in un comunicato, in cui "ringrazia Gattuso e tutto il suo staff per la serietà, la dedizione e la passione con cui hanno lavorato negli ultimi nove mesi e augura loro i migliori successi per il prosieguo della carriera".

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  • LE PAROLE DI GATTUSO

    “Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale" le dichiarazioni di Gattuso affidate al sito della FIGC.

    "La maglia Azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche. Desidero ringraziare il presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, e con loro tutti i collaboratori della Federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito".

    "È stato un onore poter guidare la Nazionale e farlo anche con un gruppo di ragazzi che hanno mostrato impegno e attaccamento alla maglia. Ma il ringraziamento più grande va ai tifosi, a tutti gli italiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro amore e sostegno alla Nazionale. Sempre con l’azzurro nel cuore”.

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  • NON RESTA FINO A GIUGNO

    La Gazzetta dello Sport aveva svelato, nell'edizione in edicola questa mattina, la richiesta della FIGC: a Roma avrebbero provato a trattenere Gattuso in sella almeno fino alle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, al fine di prendere tempo nella ricerca del successore.

    Tentativo fallito, evidentemente: Gattuso, che sembrava voler ragionare per qualche giorno sulla proposta, alla fine ha scelto di lasciare immediatamente la panchina dell'Italia.

    Il contratto di Gattuso sarebbe andato in scadenza proprio a giugno: un vincolo breve, stipulato meno di un anno fa e condizionato alla qualificazione o meno ai prossimi Mondiali, poi non centrata per la terza volta di fila.

    "Desidero ancora una volta ringraziare Gattuso, perché, oltre ad essere una persona speciale, come allenatore ha offerto un prezioso contributo, riuscendo in pochi mesi a riportare entusiasmo intorno alla Nazionale. Ha trasmesso ai calciatori e a tutto il Paese un grande orgoglio per la maglia azzurra”.

    Queste le parole di Gravina, presidente FIGC che ha rassegnato le sue dimissioni nella giornata di giovedì.

  • UNA DECISIONE ANNUNCIATA

    La decisione di Gattuso di non rimanere sulla panchina dell'Italia era già emersa in maniera chiara giovedì. Il tecnico calabrese aveva scelto di non proseguire il proprio lavoro alla guida degli azzurri e non è tornato sui propri passi, neppure per fungere da "traghettatore" fino a giugno.

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  • CHI AL POSTO DI GATTUSO?

    A meno che la FIGC non individui e nomini un successore di Gattuso già prima dei test contro Lussemburgo e Grecia, il traghettatore in questione dovrebbe infine essere Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Under 21.

    Toccherà a lui dare provvisoriamente il via al nuovo ciclo azzurro a giugno. Proprio come accadde con Gigi Di Biagio nel marzo del 2018, dopo l'addio di Gian Piero Ventura e in attesa dell'arrivo di Roberto Mancini.

    Nel frattempo, la caccia all'erede di Gattuso è destinata presto ad aprirsi in maniera ufficiale: sul tavolo i nomi del grande ex Antonio Conte e dello stesso Mancini, oltre a Massimiliano Allegri e al sogno Pep Guardiola.