Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Gattuso resta o si dimette? Il retroscena: può essere il ct dell'Italia anche nelle amichevoli di giugno

Italia
G. Gattuso

Il commissario tecnico ha deciso di lasciare la Nazionale dopo la disfatta in Bosnia, ma la FIGC sta provando a convincerlo a rimanere per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia: tra qualche giorno la decisione.

Pubblicità

È finita per tanti. Per Gabriele Gravina, ormai ex presidente della FIGC, che ha annunciato le proprie dimissioni. Per Gigi Buffon, a sua volta deciso nel lasciare la Nazionale. Ma forse, a sorpresa, non per Rino Gattuso.

Il commissario tecnico dell'Italia è ancora al proprio posto. Come emerso nella mattinata di giovedì, anche lui ha deciso di rassegnare le dimissioni. Che però non sono ancora state ufficializzate.

Un motivo c'è, ed è legato a una richiesta ben precisa da parte della FIGC e svelata dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola: provare a trattenere Gattuso sulla panchina dell'Italia almeno per qualche altro mese.

  • LA RICHIESTA DELLA FIGC

    Il motivo è legato al fatto che, pur nella valle di lacrime e polemiche in cui si è trasformato l'ambiente Italia dopo l'eliminazione di Zenica, il mondo va avanti. Tanto che fra un paio di mesi gli azzurri, nuovamente privi della possibilità di partecipare alla fase finale dei Mondiali, dovranno disputare due amichevoli.

    La prima sarà contro il Lussemburgo, la seconda contro la Grecia. Entrambe le partite andranno in scena all'inizio di giugno. E qualcuno dovrà sedersi sulla panchina dell'Italia. Per questo la FIGC starebbe facendo pressioni su Gattuso affinché rimanga in sella per qualche altra settimana, in modo da guidare la squadra a giugno e per dare tempo alla Federazione stessa di scegliere il suo successore.

    In pratica Gattuso, che quasi un anno fa ha firmato un contratto fino a giugno, diventerebbe una sorta di traghettatore in attesa - allora sì - di concludere la propria avventura con l'Italia.

    • Pubblicità

  • RISPOSTA DOPO PASQUA

    Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Gattuso non ha detto di no a prescindere alla richiesta della FIGC: si è semplicemente preso qualche giorno di tempo per riflettere e per capire se valga davvero la pena rimanere per altre due partite.

    "Nello scambio di messaggi con Roma - scrive il quotidiano - il ct ha rimandato il tutto a dopo Pasqua. Deciderà molto presto".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PRONTO BALDINI

    L'alternativa, in caso di rinuncia totale e immediata da parte di Gattuso, è scontata ed è presente in casa: si tratta di Silvio Baldini, attuale commissario tecnico dell'Under 21, nome emerso già giovedì come soluzione di continuità.

    Sarebbe Baldini, in sostanza, a prendere il posto di Gattuso nelle due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. E sarebbe lui a fungere da traghettatore nelle settimane della ricerca del nuovo ct azzurro.

    Lo scenario ricalcherebbe quanto avvenuto nel 2018, dopo l'addio di Gian Piero Ventura. Ai tempi fu Gigi Di Biagio, ct dell'Under 21, a prendere il suo posto. L'ex centrocampista guidò la Nazionale maggiore in due amichevoli, una pareggiata contro l'Inghilterra e l'altra persa contro l'Argentina.

  • COSA DICEVA GATTUSO

    Così parlava Gattuso alla Rai dopo Bosnia-Italia, rispondendo anche alla domanda sul proprio futuro:

    "Oggi parlare del mio futuro non è importante. Oggi era importante andare ai Mondiali. Ci teniamo questa prestazione qua, fa male, dispiace".

    E poi, in conferenza stampa:

    "Del mio futuro ora non mi interessa, fa male  per questo gruppo di lavoro che meritava tanto. Meritavamo di raccogliere quello che avevamo meritato. Oggi è riduttivo parlare del mio futuro, ma si deve parlare dell’Italia, della maglia azzurra. Abbiamo preso una mazzata anche se immeritata, il mio futuro non è interessante".

    La separazione con l'Italia, in ogni caso, è scontata. Rimane solo da capire quando si concretizzerà.

  • Pubblicità
    Pubblicità