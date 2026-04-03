Gattuso resta o si dimette? Il retroscena: può essere il ct dell'Italia anche nelle amichevoli di giugno

Il motivo è legato al fatto che, pur nella valle di lacrime e polemiche in cui si è trasformato l'ambiente Italia dopo l'eliminazione di Zenica, il mondo va avanti. Tanto che fra un paio di mesi gli azzurri, nuovamente privi della possibilità di partecipare alla fase finale dei Mondiali, dovranno disputare due amichevoli.

La prima sarà contro il Lussemburgo, la seconda contro la Grecia. Entrambe le partite andranno in scena all'inizio di giugno. E qualcuno dovrà sedersi sulla panchina dell'Italia. Per questo la FIGC starebbe facendo pressioni su Gattuso affinché rimanga in sella per qualche altra settimana, in modo da guidare la squadra a giugno e per dare tempo alla Federazione stessa di scegliere il suo successore.

In pratica Gattuso, che quasi un anno fa ha firmato un contratto fino a giugno, diventerebbe una sorta di traghettatore in attesa - allora sì - di concludere la propria avventura con l'Italia.