Gattuso resta o si dimette? Il retroscena: può essere il ct dell'Italia anche nelle amichevoli di giugno

È finita per tanti. Per Gabriele Gravina, ormai ex presidente della FIGC, che ha annunciato le proprie dimissioni. Per Gigi Buffon, a sua volta deciso nel lasciare la Nazionale. Ma forse, a sorpresa, non per Rino Gattuso.
Il commissario tecnico dell'Italia è ancora al proprio posto. Come emerso nella mattinata di giovedì, anche lui ha deciso di rassegnare le dimissioni. Che però non sono ancora state ufficializzate.
Un motivo c'è, ed è legato a una richiesta ben precisa da parte della FIGC e svelata dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola: provare a trattenere Gattuso sulla panchina dell'Italia almeno per qualche altro mese.