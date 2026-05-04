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Gasperini dopo Roma-Fiorentina: "La Champions è un obiettivo che ci siamo posti noi"
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LA VOLATA FINALE
"Questo è il nostro obiettivo, vogliamo questo. Abbiamo recuperato elementi, c'è ancora Pellegrini, Dovbyk non l'abbiamo praticamente mai avuto e non sappiamo se recupererà per il finale. La squadra gioca un buon calcio, fa goal con più giocatori e anche di qualità. Sappiamo di non avere margini nelle prossime tre partite e ci prepariamo per questo".
PISILLI
"Ha sempre avuto doti importanti. Un ragazzo molto giovane, inizialmente non aveva una definizione di ruolo pur dimostrando doti notevoli. Ha avuto una grande maturazione sotto tutti gli aspetti, soprattutto fisica e tattica. Pisilli è un giocatore affidabile, duttile, sta acquisendo visione di gioco e capacità tattica importante. I mezzi li ha sempre avuti. A dicembre c'erano parecchie voci ma sono riuscito a trattenerlo, per fortuna, e lui è stato molto spesso determinante".
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DYBALA
"Questi ragazzi meritano il massimo, qualcuno dice che questo nucleo è da quinto-sesto posto e che con un qualche tassello di qualità potrebbe crescere ancora. Sono ragazzi che hanno sentimenti e qualità: un bel gruppo. Dybala è stato fuori tanto, in un momento in cui stava ancora bene. Adesso non è ancora il vero Dybala, stasera ha messo minuti, nelle prossime partite speriamo di vedere il Dybala pre-infortunio così avremo più chance".
LA CHAMPIONS
"Ci siamo sempre creduto, con tutto la squadra. Un obiettivo che ci siamo posti noi, non ce l'ha chiesto la società e nemmeno la critica ci dava nelle prime quattro. Noi sapevamo che per fare qualcosa d'importante e fare felice la gente dovevamo andare oltre gli obiettivi. Cercheremo di fare il massimo, ma sappiamo che servirà che gli altri non facciano lo stesso. Sicuramente essere in questa posizione
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