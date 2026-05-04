Gasperini dopo Roma-Fiorentina: "La Champions è un obiettivo che ci siamo posti noi"

"Ha sempre avuto doti importanti. Un ragazzo molto giovane, inizialmente non aveva una definizione di ruolo pur dimostrando doti notevoli. Ha avuto una grande maturazione sotto tutti gli aspetti, soprattutto fisica e tattica. Pisilli è un giocatore affidabile, duttile, sta acquisendo visione di gioco e capacità tattica importante. I mezzi li ha sempre avuti. A dicembre c'erano parecchie voci ma sono riuscito a trattenerlo, per fortuna, e lui è stato molto spesso determinante".