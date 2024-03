Francia-Cile dove vederla: Sky, Cielo, TV8 o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Francia cerca riscatto contro il Cile dopo il ko contro la Germania: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

Pochi giorni dopo aver perso contro la Germania, un ko per 2-0 che ha aperto ferite e una serie di dubbi, la Francia torna in campo per un'altra amichevole di preparazione ai prossimi Europei: l'avversario della formazione di Didier Deschamps è il Cile.

A differenza della Francia, i sudamericani - ottavi nel girone di qualificazione ai Mondiali e, al momento, fuori dalla fase finale - hanno vinto l'amichevole disputata a metà della scorsa settimana: 3-0 contro l'Albania, inserita nel girone dell'Italia agli Europei.

In questa pagina potrete trovare tutte le informazioni utili su Francia-Cile: dove si giocherà l'amichevole, dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.