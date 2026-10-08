Fra romanticismo e voglia di riscatto: Gilardino torna a Parma per consacrarsi in panchina

L'accoglienza dell'ambiente è stata un concentrato di pura nostalgia e palpabile entusiasmo: i tifosi non hanno dimenticato i 56 gol in 116 presenze, e soprattutto l'indimenticabile rete nello spareggio salvezza contro il Bologna nel 2005. A Parma il suo violino è ancora celebre e rivederlo varcare i cancelli del centro sportivo di Collecchio ha riacceso la scintilla in una piazza che oggi gli chiede di guidare la squadra verso una salvezza tranquilla, con un gioco possibilmente migliore di quello ammirato con Cuesta, gettando le basi per un futuro ambizioso.