Formazioni Torino-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Adams, Lautaro, Correa, Acerbi, Thuram, Barella e Frattesi

Torino-Inter è una delle partite della 36ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Dopo le gioie di Champions League, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato. I nerazzurri, impegnati nel testa a testa Scudetto con il Napoli (in vetta a +3 prima dell’inizio di questo turno) affrontano il Torino in trasferta in un match assolutamente da non fallire.

La squadra di Inzaghi ha battuto il Verona nell’ultimo turno, il Torino invece nella giornata precedente ha pareggiato 1-1 contro il Venezia. La formazione granata arriva a questo turno da undicesima in classifica con 44 punti.

Chi gioca titolare in Torino-Inter? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.