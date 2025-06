Formazioni Spagna-Italia Under 21: chi gioca titolare e le ultime su Casadei, Fabbian, Baldanzi e Gnonto

L'Italia Under 21 sfida la Spagna per il primo posto nel girone: le scelte dei due allenatori per il match.

Ultima partita del girone per l'Italia Under 21 che affronta la Spagna; in palio c'è il primo posto nel girone dell'europeo.

Entrambe le Nazionali infatti hanno vinto le prime due partite contro i pari età della Slovacchia e della Romania, qualificandosi quindi ai quarti di finale della competizione.

Gli azzurrini hanno vinto in entrambe le partite di misura, con due 1-0. Test molto importante per l'Italia di Carmine Nunziata in vista poi del prossimo turno. La sfida è in programma alle ore 21.

Di seguito le formazioni con le scelte dei due tecnici.