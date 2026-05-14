Probabili formazioni Juventus-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, David, Koopmeiners, Thuram, Kean, Piccoli e Braschi

L'Allianz Stadium si accende per Juventus e Fiorentina, una di fronte all'altra in una delle gare valide per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A. Campionato che, ormai, è entrato nella sua fase decisiva.
La Juventus spera di ottenere la matematica qualificazione alla Champions League con 90 minuti d'anticipo, ma necessiterà delle giuste combinazioni; la Fiorentina ha invece ottenuto la salvezza aritmetica pareggiando in casa contro il Genoa.
Chi gioca Juventus-Fiorentina? Le scelte di formazione di Luciano Spalletti e Paolo Vanoli.