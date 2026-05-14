Probabili formazioni Juventus-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, David, Koopmeiners, Thuram, Kean, Piccoli e Braschi Serie A Juventus vs Fiorentina Juventus Fiorentina

Juventus e Fiorentina si sfidano all'Allianz Stadium in una gara valida per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Paolo Vanoli.

Pubblicità