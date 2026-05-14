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Stefano Silvestri

Probabili formazioni Juventus-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, David, Koopmeiners, Thuram, Kean, Piccoli e Braschi

Serie A
Juventus vs Fiorentina
Juventus
Fiorentina

Juventus e Fiorentina si sfidano all'Allianz Stadium in una gara valida per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Paolo Vanoli.

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L'Allianz Stadium si accende per Juventus e Fiorentina, una di fronte all'altra in una delle gare valide per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A. Campionato che, ormai, è entrato nella sua fase decisiva.

La Juventus spera di ottenere la matematica qualificazione alla Champions League con 90 minuti d'anticipo, ma necessiterà delle giuste combinazioni; la Fiorentina ha invece ottenuto la salvezza aritmetica pareggiando in casa contro il Genoa.

Chi gioca Juventus-Fiorentina? Le scelte di formazione di Luciano Spalletti e Paolo Vanoli.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Vlahovic confermato in attacco dopo il goal di Lecce, con David inizialmente in panchina e Openda ormai dimenticato. Thuram può tornare dal primo minuto in mezzo al campo al posto di Koopmeiners, che comunque si tiene qualche chance di convincere Spalletti.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

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  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Fiorentina con il recuperato Piccoli nel ruolo di centravanti, Braschi torna invece in panchina dopo l'esordio dall'inizio contro il Genoa. L'ex Kean spera di esserci: in questo caso andrebbe inizialmente in panchina.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli

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  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    INFORTUNATI

    Cabal

    Milik


    SQUALIFICATI

    Nessuno

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    INFORTUNATI

    Kean


    SQUALIFICATI

    Nessuno

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