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FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Formazioni Fiorentina-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Solomon, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Bastoni, Bonny e Pio Esposito

Le formazioni di Fiorentina-Inter, posticipo della trentesima giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina al Franchi.

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Proteggere quantomeno il +8 di vantaggio sul Milan e il +9 sul Napoli.

Questa la missione dell'Inter, che nella trentesima giornata di Serie A fa visita ad una Fiorentina col morale altissimo grazie al poker di Cremona e alla qualificazione ai quarti di Conference League, che consente ai viola di guardare con maggiore ottimismo al finale della stagione.

I nerazzurri, invece, non vincono da 2 turni e sono chiamati a rimettersi in carreggiata per avvicinarsi alla conquista di uno Scudetto - nonostante gli inciampi tra derby e Atalanta - ancora a portata di mano.

Chi gioca titolare Fiorentina-Inter? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Kean, già titolare col Rakow, guiderà l'attacco anche contro l'Inter poiché ormai recuperato. Brescianini confermato in mediana, Parisi esterno destro nel tridente, ancora ai box Solomon.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

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  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Chivu ritrova Bastoni e Calhanoglu, ma il difensore non è certo di partire dal 1' (l'alternativa è Carlos Augusto). Pio Esposito in coppia con Thuram visto che Lautaro (così come Mkhitaryan) non è ancora recuperato, panchina per Bonny.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

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  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI FIORENTINA-INTER

    INDISPONIBILI FIORENTINA

    Fortini (infortunato)

    Lamptey (infortunato)

    Lezzerini (infortunato)

    Sabiri (infortunato)

    Solomon (infortunato)

    INDISPONIBILI INTER

    Lautaro Martinez (infortunato)

    Mkhitaryan (infortunato)

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