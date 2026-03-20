Formazioni Fiorentina-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Solomon, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Bastoni, Bonny e Pio Esposito

Chivu ritrova Bastoni e Calhanoglu, ma il difensore non è certo di partire dal 1' (l'alternativa è Carlos Augusto). Pio Esposito in coppia con Thuram visto che Lautaro (così come Mkhitaryan) non è ancora recuperato, panchina per Bonny.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.