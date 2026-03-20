Formazioni Fiorentina-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Solomon, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Bastoni, Bonny e Pio Esposito

Proteggere quantomeno il +8 di vantaggio sul Milan e il +9 sul Napoli.
Questa la missione dell'Inter, che nella trentesima giornata di Serie A fa visita ad una Fiorentina col morale altissimo grazie al poker di Cremona e alla qualificazione ai quarti di Conference League, che consente ai viola di guardare con maggiore ottimismo al finale della stagione.
I nerazzurri, invece, non vincono da 2 turni e sono chiamati a rimettersi in carreggiata per avvicinarsi alla conquista di uno Scudetto - nonostante gli inciampi tra derby e Atalanta - ancora a portata di mano.
Chi gioca titolare Fiorentina-Inter? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.