Formazioni Bayern Monaco-Real Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Alphonso Davies, Modric, Brahim Diaz e Tchouameni

Bayern e Real Madrid si sfidano nell'andata delle semifinali di Champions League: tutto sulle scelte di formazione di Tuchel e Ancelotti.

Si riparte. Torna la Champions League, iniziano le semifinali. E il piatto è immediatamente di quelli forti: all'Allianz Arena di Monaco di Baviera si sfidano il Bayern e il Real Madrid, in quella che non è inesatto definire la classica finale anticipata.

Se al Bayern non è rimasta che la Champions League come unico obiettivo stagionale, visto che la Bundesliga è già andata al Bayer Leverkusen, il Real Madrid di Carlo Ancelotti è a un passo dalla conquista della Liga e, contando anche il trionfo in Supercoppa di Spagna a gennaio, sta andando a caccia del Triplete.

La gara di ritorno tra Real Madrid e Bayern Monaco è in programma tra otto giorni: si giocherà infatti al Santiago Bernabeu, nella Capitale spagnola, nella serata di mercoledì 8 maggio.

Ma come scenderanno in campo Bayern Monaco e Real Madrid all'Allianz Arena? Tutte le informazioni sulle scelte di formazione di Thomas Tuchel e Carlo Ancelotti.