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Inter nuova maglia 2026/2027Getty Images
Stefano Silvestri

Footy Headlines - Svelata la nuova maglia dell'Inter per il 2026/2027: tradizione al potere

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Righe nerazzurre old style, anche se dai tratti seghettati: così si presenta la nuova maglia dell'Inter per la prossima stagione. Logo, sponsor e sponsor tecnico saranno colorati di giallo.

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L'obiettivo è il presente, perché c'è pur sempre un campionato da difendere e da portare a casa. Ma intanto l'Inter guarda anche al futuro. E non solo in chiave calciomercato.

Il sito Footy Headlines, specializzato nel tema, ha svelato in anteprima la nuova maglia che la formazione nerazzurra indosserà nella prossima stagione: dunque, la casacca versione home del 2026/2027.

Lo dal recente passato è evidente, ma in un senso diverso rispetto alle ultime stagioni: questa volta la tradizione si colloca al potere.

  • LA NUOVA MAGLIA DELL'INTER

    Questa sarà la maglia che l'Inter indosserà nella prossima stagione, come svelato da Footy Headlines e in attesa dell'annuncio ufficiale del club e della Nike, il suo sponsor tecnico.



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  • TORNA LA TRADIZIONE

    Il dettaglio che balza immediatamente agli occhi, come già accennato, è il ritorno alla tradizione. Alla scelta di una maglia, cioè, più "semplice" e legata al passato rispetto alle versioni degli ultimi anni.

    Tre sono le strisce nere su sfondo azzurro presenti sulla parte anteriore della casacca, distribuite in maniera uniforme e simmetrica anche se dai tratti seghettati. Anche le maniche sono suddivise in strisce nerazzurre, com'era consuetudine un tempo.

    La nuova maglia nerazzurra richiama quelle utilizzate dal club fino agli anni novanta e per qualche anno recente: ad esempio il 2015/16, quando in panchina sedeva Roberto Mancini.

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  • LO STACCO CON GLI ULTIMI ANNI

    Lo stacco rispetto alla maglia che l'Inter sta indossando quest'anno è evidente: la versione 2025/2026 propone righine molto strette che qualche polemica, al momento del lancio della casacca, l'hanno provocata.

    Nel 2024/2025 l'Inter aveva vestito una maglia altrettanto insolita: metà con righe nerazzurre verticali, l'altra metà con righe diagonali. Decisamente poco tradizionali entrambe.

  • UNO SPRUZZO DI GIALLO

    Una particolarità della maglia griffata Nike che l'Inter indosserà nella prossima stagione è lo spruzzo di giallo presente sul nero e sull'azzurro: questo sarà infatti il colore dello sponsor, ma anche del logo e dello sponsor tecnico.

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