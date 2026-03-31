Footy Headlines - Svelata la nuova maglia dell'Inter per il 2026/2027: tradizione al potere

L'obiettivo è il presente, perché c'è pur sempre un campionato da difendere e da portare a casa. Ma intanto l'Inter guarda anche al futuro. E non solo in chiave calciomercato.

Il sito Footy Headlines, specializzato nel tema, ha svelato in anteprima la nuova maglia che la formazione nerazzurra indosserà nella prossima stagione: dunque, la casacca versione home del 2026/2027.

Lo dal recente passato è evidente, ma in un senso diverso rispetto alle ultime stagioni: questa volta la tradizione si colloca al potere.