Floriani Mussolini è il gioiello italiano della Lazio: primo goal in Serie A e l'Inter lo sta già studiando

Romano Floriani Mussolini è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria con il Sassuolo. Un'altra. L'ennesimo successo di una Lazio che ha aperto le ali ed è volata al primo posto solitario, in attesa dell’Inter.

Se dopo i primi mesi di campionato era facilmente pronosticabile vedere la squadra di Cristian Chivu lì in alto, nessuno si sarebbe aspettato ci fossero anche i biancocelesti. Roba da stropicciarsi gli occhi per capire se è tutto vero. Soprattutto dopo aver chiuso la stagione scorsa con un nono posto che non ha lasciato niente in mano.