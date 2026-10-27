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US Sassuolo v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Floriani Mussolini è il gioiello italiano della Lazio: primo goal in Serie A e l'Inter lo sta già studiando

Serie A
Lazio
Inter
R. Floriani Mussolini

L'Inter monitora il classe 2003 diventato titolare e protagonista con Gattuso: ma è un'idea più per il 2027/28 che per gennaio.

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Romano Floriani Mussolini è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria con il Sassuolo. Un'altra. L'ennesimo successo di una Lazio che ha aperto le ali ed è volata al primo posto solitario, in attesa dell’Inter.

Se dopo i primi mesi di campionato era facilmente pronosticabile vedere la squadra di Cristian Chivu lì in alto, nessuno si sarebbe aspettato ci fossero anche i biancocelesti. Roba da stropicciarsi gli occhi per capire se è tutto vero. Soprattutto dopo aver chiuso la stagione scorsa con un nono posto che non ha lasciato niente in mano.

  • SS Lazio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    IL GRANDE INIZIO DI FLORIANI E L'INTERESSE DELL'INTER

    Tra le sorprese della squadra di Gattuso c’è Romano Floriani Mussolini, esterno classe 2003 che dopo un paio di prestiti tra Juve Stabia e Cremonese è tornato alla base e si è preso la fascia destra, segnando anche il primo goal in Serie A contro il Sassuolo.

    Titolare fisso con 8 partite su 9 dal primo minuto e gli occhi dell’Inter puntati su di lui: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb i nerazzurri stanno monitorando la crescita del ragazzo con l’idea di provare a fare un tentativo a giugno prossimo.

    Difficile che si possa spostare a gennaio, l’unico scenario che potrebbe spingere l’Inter ad approfondire i discorsi tra qualche mese è un’eventuale cessione di Luis Henrique, per il quale però al momento non c’è nulla di concreto. Poi, bisognerebbe comunque sedersi a parlare con la Lazio.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    RINNOVA CON LA LAZIO?

    A oggi la valutazione di Floriani Mussolini si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma non è escluso che il prezzo del giocatore possa aumentare ulteriormente se dovesse continuare a fare prestazioni di livello come in questi primi mesi di stagione.

    Il contratto ha una scadenza fissata pe giugno 2028, l'ingaggio attuale è di 130mila euro ma l'idea della società è quella di blindare il ragazzo allungando la scadenza e aumentando lo stipendio: il club sta studiando una proposta che potrebbe partire da 500mila euro netti a stagione più bonus, a salire di anno in anno in base al rendimento di Floriani. e agli obiettivi della squadra.

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