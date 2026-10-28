Filip contro Aleksandar, i due Stankovic contro: in Venezia-Inter tocca anche all'altro figlio d'arte?

Fratelli contro. Nel segno di Dejan, il più famoso di tutti. Filip Stankovic da una parte, Aleksandar Stankovic dall'altra: Venezia-Inter potrebbe proporre anche questo tema.
Chivu sta pensando di affidare le chiavi del centrocampo all'altro fratello d'arte: sarebbe la prima volta in questa stagione, almeno dal primo minuto. E la sua scelta avrebbe un che di romanticamente familiare.
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