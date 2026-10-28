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Filip Stankovic Aleksandar StankovicGetty Images
Stefano Silvestri

Filip contro Aleksandar, i due Stankovic contro: in Venezia-Inter tocca anche all'altro figlio d'arte?

Serie A
Venezia vs Inter
Venezia
Inter
F. Stankovic
A. Stankovic

Il portiere è un punto fermo dei lagunari, il centrocampista sta trovando pochissimo spazio con Chivu. Ma nella gara del Penzo potrebbe giocare dall'inizio per la prima volta.

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Fratelli contro. Nel segno di Dejan, il più famoso di tutti. Filip Stankovic da una parte, Aleksandar Stankovic dall'altra: Venezia-Inter potrebbe proporre anche questo tema.

Chivu sta pensando di affidare le chiavi del centrocampo all'altro fratello d'arte: sarebbe la prima volta in questa stagione, almeno dal primo minuto. E la sua scelta avrebbe un che di romanticamente familiare.


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  • FRATELLI CONTRO

    Filip è un classe 2002 e ha 24 anni. Aleksandar di anni ne ha 21, è nato nel 2005. E ciò significa che i due non hanno mai incrociato i rispettivi cammini nelle giovanili dell'Inter.

    Mentre il portiere giocava in Primavera, ad esempio, il fratello aveva appena 15 anni: troppo giovane. Poi le strade si sono divise del tutto: uno è andato a giocare in Olanda, alla Sampdoria e al Venezia e l'altro in Svizzera, in Belgio e infine è tornato a Milano. Per rimanerci, stavolta.

    Nell'estate del 2023, però, i due fratelli hanno avuto l'opportunità di vivere insieme delle emozioni a tinte nerazzurre: è accaduto durante la tournée estiva in Giappone, prima che Aleksandar tornasse in Primavera e Filip si trasferisse in prestito alla Sampdoria. L'allenatore della prima squadra era Simone Inzaghi.

    "Io e mio fratello siamo in camera insieme. Da piccoli ci dicevamo sempre che avremmo giocato insieme magari a San Siro, adesso siamo qui ed è un altro sogno che si è avverato", diceva Filip dopo un'amichevole pareggiata contro l'Al Nassr. Nel test successivo, contro il PSG, il portiere ha giocato e il fratello è rimasto in panchina.

    In pratica, i due fratelli non hanno mai coronato il sogno di giocare insieme con la maglia dell'Inter. In Nazionale sì, però: è accaduto a maggio, in una doppia amichevole contro Capo Verde e Messico. Un sogno a occhi aperti, anche se la Serbia ha preso otto goal in due partite segnandone appena uno.

  • FILIP PROTAGONISTA

    Filip Stankovic è stato fin qui uno degli elementi migliori del Venezia. Ed è un paradosso considerando come i veneti, ultimi in classifica con appena tre punti in saccoccia, abbiano un rendimento difensivo tra i peggiori della Serie A.

    Stankovic, già protagonista della promozione della squadra allora allenata da Giovanni Stroppa, sta confermando anche al piano superiore di avere qualità non indifferenti. Raramente c'è stato il suo contributo negativo nelle tante sconfitte dei lagunari. Spesso, al contrario, proprio lui ha limitato i danni.

    È accaduto ad esempio contro il Napoli, una decina di giorni fa. Stankovic ha parato un rigore a De Bruyne e ha chiuso la propria porta in tutti i modi possibili, volando in particolar modo su un destro piazzato da fuori area da Lobotka, e apparentemente destinato all'incrocio.

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  • L'INTER ANCORA NEL DESTINO?

    Stankovic, formalmente, non è più un giocatore dell'Inter. Lo era fino a poco più di un anno fa, prima che il Venezia decidesse di trasformare il prestito con diritto di riscatto in acquisizione a titolo definitivo.

    Però un legame c'è ancora. Il club nerazzurro si è infatti mantenuto una percentuale addirittura del 50% sulla futura rivendita di Stankovic. Il che potrà portare a un ritorno monetario, ma anche a uno scenario di mercato: in caso di ritorno a Milano, l'Inter spenderebbe di fatto la metà rispetto al prezzo stabilito dal Venezia.

    Anche di questo, non a caso, si era parlato diversi mesi fa dopo la promozione dei veneti: di un possibile ritorno di Filip all'Inter, proprio come il fratello Aleksandar. Come vice di Martinez, naturalmente. Poi a Milano è arrivato Provedel e non se n'è fatto nulla.

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  • STANKOVIC CERCA SPAZIO

    Chi cerca spazio è proprio Aleksandar, l'altro Stankovic. Il meno utilizzato in assoluto da Chivudei tanti centrocampisti centrali presenti in rosa.

    L'ex talento del Bruges, tornato grazie all'opzione della recompra dopo un'ottima stagione in Belgio, fin qui ha giocato pochissimo: appena 46 minuti, suddivisi in quattro spezzoni di partita, tra campionato e Champions League.

    Stankovic non scende in campo proprio da Inter-Bruges, la gara da ex di Sommer ma pure sua: un paio di minuti più recupero in quel caso. Pochi giorni prima, contro il Parma, Chivu gli aveva concesso un minutaggio più corposo: mezz'ora circa.

    A Venezia, Aleksandar Stankovic spera insomma nella prima chiamata da titolare della stagione. Le uniche due volte, fin qui, lo ha fatto in Nazionale: sempre contro l'Olanda in Nations League, prima in casa e poi in trasferta. Proprio mentre il fratello Filip scaldava la panchina quattro volte su quattro.

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