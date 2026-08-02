Feyenoord-Atalanta 2-1: Ederson in ritardo, Krstovic sempre pronto, Gaetano già punto fermo

Sconfitta in amichevole per l'Atalanta di Maurizio Sarri che perde 2-1 contro un Feyenoord nettamente più avanti fisicamente rispetto ai bergamaschi.
La Dea soffre soprattutto nella prima mezz'ora mostrando gambe pesanti e idee offuscate dalla stanchezza dopo giorni di preparazione durissima in vista della nuova stagione. Il Feyenoord trova così quasi subito il goal del vantaggio, seppure su rigore trasformato da Ueda.
Poco prima dell'intervallo, durante il lungo recupero assegnato dall'arbitro a causa di una serie di problemi fisici occorsi ai giocatori olandese, Krstovic pareggia i conti per la squadra di Sarri.
Nella ripresa solita girandola di cambi che stravolge le due squadre. A decidere la sfida è Shaqueel van Persie, figlio del bomber Robin, che sfrutta al meglio un'uscita a vuoto di Sportiello.
Mentre nei trenta minuti aggiuntivi c'è spazio per una bella giocata di Daniel Maldini che sfiora il pareggio.
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