Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP
Lelio Donato

Feyenoord-Atalanta 2-1: Ederson in ritardo, Krstovic sempre pronto, Gaetano già punto fermo

Amichevoli dei club
Feyenoord vs Atalanta
Feyenoord
Atalanta

Sconfitta in amichevole per l'Atalanta che viene battuta dal Feyenoord per 2-1 con goal decisivo del figlio d'arte van Persie. Olandesi nettamente avanti nella preparazione, Ederson ancora in ritardo mentre segna il solito Krstovic.

Pubblicità

Sconfitta in amichevole per l'Atalanta di Maurizio Sarri che perde 2-1 contro un Feyenoord nettamente più avanti fisicamente rispetto ai bergamaschi.

La Dea soffre soprattutto nella prima mezz'ora mostrando gambe pesanti e idee offuscate dalla stanchezza dopo giorni di preparazione durissima in vista della nuova stagione. Il Feyenoord trova così quasi subito il goal del vantaggio, seppure su rigore trasformato da Ueda.

Poco prima dell'intervallo, durante il lungo recupero assegnato dall'arbitro a causa di una serie di problemi fisici occorsi ai giocatori olandese, Krstovic pareggia i conti per la squadra di Sarri.

Nella ripresa solita girandola di cambi che stravolge le due squadre. A decidere la sfida è Shaqueel van Persie, figlio del bomber Robin, che sfrutta al meglio un'uscita a vuoto di Sportiello.

Mentre nei trenta minuti aggiuntivi c'è spazio per una bella giocata di Daniel Maldini che sfiora il pareggio.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • TABELLINO FEYENOORD-ATALANTA

    FEYENOORD-ATALANTA 2-1

    Marcatori: 11' rig. Ueda, 51' pt. Krstovic, 81' van Persie

    FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read (74' Lotomba), St. Juste, Watanabe (5' Kraaijeveld), Marmol; Vanhoutte (46' Targhalline), Zechiel (73' Steijn), Valente; Hadj Moussa (74' van Persie), Ueda (62' Nacho), Diarra (74' Zinaghel). All. Van Bronckhorst

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi (59' Sportiello, 97' Vismara); Zappacosta (59' Maldini), Scalvini (71' Kossounou), Djimsiti (59' Bernasconi), Ahanor (59' Kolasinac, 97' Obric); Samardzic (72' L.Sulemana), Gaetano (72' De Roon), Ederson (46' Pasalic, 97' Cassa); K. Sulemana (46' Zalewski), Krstovic (59' Scamacca), Raspadori (59' Bellanova). All. Sarri

    Arbitro: Hensgens

    Ammoniti: Kraaijeveld, Ahanor, Kolasinac, Zinaghel

    Espulsi: nessuno

    • Pubblicità

  • EDERSON ANCORA IN RITARDO

    Sarri schiera subito nell'undici titolare il centrocampista brasiliano.

    Protagonista del caso dell'estate dopo il trasferimento saltato al Manchester United causa visite mediche non superate, Ederson è apparso ancora lontano dalla migliore condizione.

    Per lui solo quarantacinque minuti in campo contro il Feyenoord a ritmi molto bassi. Come peraltro quasi tutti i suoi compagni.

    La sensazione però è che il mediano sia in leggero ritardo a livello fisico e abbia bisogno di più tempo per tornare al top.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • KRSTOVIC PRONTO, GAETANO CENTRALE

    Una delle note più liete per Sarri è Nikola Krstovic.

    L'attaccante montenegrino, anche lui ovviamente non ancora al top in questa fase della preparazione, ha comunque timbrato il cartellino.

    Al momento Krstovic sembra leggermente davanti rispetto a Scamacca nelle gerarchie per il ruolo di numero 9 titolare.

    Chi invece è destinato a diventare un punto fermo è sicuramente Gianluca Gaetano.

    Il centrocampista, arrivato da Cagliari e fortemente voluto da Sarri, è stato tra i giocatori rimasti in campo più a lungo a dimostrazione di come il tecnico intenta costruire intorno a lui la nuova Atalanta.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Amichevoli dei club
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Eredivisie
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY