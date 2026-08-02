Feyenoord-Atalanta 2-1: Ederson in ritardo, Krstovic sempre pronto, Gaetano già punto fermo

Sarri schiera subito nell'undici titolare il centrocampista brasiliano.

Protagonista del caso dell'estate dopo il trasferimento saltato al Manchester United causa visite mediche non superate, Ederson è apparso ancora lontano dalla migliore condizione.

Per lui solo quarantacinque minuti in campo contro il Feyenoord a ritmi molto bassi. Come peraltro quasi tutti i suoi compagni.

La sensazione però è che il mediano sia in leggero ritardo a livello fisico e abbia bisogno di più tempo per tornare al top.