Everton-Liverpool dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Everton e Liverpool in campo per il recupero del 15° turno di Premier League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming del derby.

Il Liverpool ha al chance di imprimere ulteriormente il proprio marchio sulla Premier League: in caso di vittoria nel derby del Merseyside sul campo dell'Everton, i 'Reds' allungherebbero il vantaggio sull'Arsenal secondo.

'Gunners' lontani sei lunghezze con una partita in più disputata, distacco che aumenterebbe a nove punti qualora Salah e compagni dovessero battere i rivali cittadini nel recupero della quindicesima giornata.

'Toffees' risollevati da tre successi consecutivi che hanno portato a nove punti il vantaggio sulla zona retrocessione, occupata da Leicester, Ipswich e Southampton.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Everton-Liverpool: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in diretta tv e streaming.