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US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Esonerato Aquilani al Sassuolo: chi arriva al suo posto tra D'Aversa e Montella

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Sassuolo

Ufficiale l'esonero di Alberto Aquilani al Sassuolo: chi sarà il nuovo allenatore dopo l'addio dell'ex Catanzaro.

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Il Sassuolo ha comunicato l'esonero di Alberto Aquilani dopo al sconfitta fatale proprio contro la Roma, squadra dove il tecnico è cresciuto da calciatore.

Ma chi arriva adesso al suo posto sulla panchina neroverde?

  • CRISI SENZA FINE

    Il Sassuolo aveva deciso di puntare su Aquilani dopo la splendida stagione in Serie B col Catanzaro, portato fino alla finalissima playoff persa contro il Monza.

    Un progetto a lungo termine che si è concluso però anticipatamente. La società lo ha difeso fino a quando ha potuto, ma dopo il ko contro la Roma, il sesto nelle ultime sette giornate, ha scelto di esonerarlo.

    L'ultima vittoria del Sassuolo risale infatti a settembre contro la Juventus, poi una crisi di risultati senza fine che ha fatto scivolare i neroverdi alle porte della zona retrocessione.

  • D'AVERSA FAVORITO SU MONTELLA

    Per sostituirlo, i nomi in lizza erano sostanzialmente due: Roberto D'Aversa e Vincenzo Montella.

    Ma nelle ultime ore D'Aversa ha scavalcato l'ex ct della nazionale turca ed è pronto a firmare un contratto fino a giugno.

    D'Aversa era entrato in corsa anche nella passata stagione, subentrando a Baroni sulla panchina del Torino.

    A fine stagione, però, aveva lasciato i granata rimanendo svincolato. Adesso una nuova occasione in Serie A col Sassuolo.

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