Esonerato Aquilani al Sassuolo: chi arriva al suo posto tra D'Aversa e Montella

Il Sassuolo ha comunicato l'esonero di Alberto Aquilani dopo al sconfitta fatale proprio contro la Roma, squadra dove il tecnico è cresciuto da calciatore.
Ma chi arriva adesso al suo posto sulla panchina neroverde?
Il Sassuolo ha comunicato l'esonero di Alberto Aquilani dopo al sconfitta fatale proprio contro la Roma, squadra dove il tecnico è cresciuto da calciatore.
Ma chi arriva adesso al suo posto sulla panchina neroverde?
Il Sassuolo aveva deciso di puntare su Aquilani dopo la splendida stagione in Serie B col Catanzaro, portato fino alla finalissima playoff persa contro il Monza.
Un progetto a lungo termine che si è concluso però anticipatamente. La società lo ha difeso fino a quando ha potuto, ma dopo il ko contro la Roma, il sesto nelle ultime sette giornate, ha scelto di esonerarlo.
L'ultima vittoria del Sassuolo risale infatti a settembre contro la Juventus, poi una crisi di risultati senza fine che ha fatto scivolare i neroverdi alle porte della zona retrocessione.
Per sostituirlo, i nomi in lizza erano sostanzialmente due: Roberto D'Aversa e Vincenzo Montella.
Ma nelle ultime ore D'Aversa ha scavalcato l'ex ct della nazionale turca ed è pronto a firmare un contratto fino a giugno.
D'Aversa era entrato in corsa anche nella passata stagione, subentrando a Baroni sulla panchina del Torino.
A fine stagione, però, aveva lasciato i granata rimanendo svincolato. Adesso una nuova occasione in Serie A col Sassuolo.
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