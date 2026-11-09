Esonerato Aquilani al Sassuolo: chi arriva al suo posto tra D'Aversa e Montella

Il Sassuolo aveva deciso di puntare su Aquilani dopo la splendida stagione in Serie B col Catanzaro, portato fino alla finalissima playoff persa contro il Monza.

Un progetto a lungo termine che si è concluso però anticipatamente. La società lo ha difeso fino a quando ha potuto, ma dopo il ko contro la Roma, il sesto nelle ultime sette giornate, ha scelto di esonerarlo.

L'ultima vittoria del Sassuolo risale infatti a settembre contro la Juventus, poi una crisi di risultati senza fine che ha fatto scivolare i neroverdi alle porte della zona retrocessione.