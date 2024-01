Egitto-Congo dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Egitto e Congo si affrontano nella sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2023: le info su diretta tv, streaming e formazioni.

Il cammino di Egitto e Congo nella Coppa d’Africa in corso in Costa d’Avorio prosegue. Le due selezioni si affrontano nella sfida in programma a San Pedro e valida per gli ottavi di finale.

L’Egitto, che deve rinunciare a Salah per infortunio, chiuso la fase a gironi con il secondo posto nel Gruppo B, alle spalle di Capo Verde e davanti a Ghana e Mozambico.

Tre pareggi per l’Egitto, che non è ancora riuscito a portare a casa il primo successo in questa edizione della competizione continentale.

Stesso ‘score’ del Congo, secondo nel Girone F, dietro al Marocco. I tre pareggi hanno permesso di raggiungere la fase a eliminazione diretta, davanti a Zambia e Tanzania.

Tutto su Egitto-Congo: formazioni della partita, canale tv e diretta streaming.