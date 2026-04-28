Dybala sul futuro: "Il Boca Juniors? Non si sa mai, ma ora la Roma e i Mondiali"

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere un tema caldo.
'Colpa' del contratto in scadenza al 30 giugno e di un rinnovo ancora in standby, che rende incerto il matrimonio tra la Joya e la Roma.
Inoltre, ad alimentare l'ipotesi di un addio a fine stagione, ci si mettono rumors sempre più insistenti che lo vorrebbero pronto a tornare in patria per ritrovare il grande amico Leandro Paredes al Boca Juniors.
Dybala, intervistato dal giornalista Pollo Alvarez, ha fatto il punto su stretta attualità e chiarito il proprio pensiero su ciò che sarà.