Dybala sul futuro: "Il Boca Juniors? Non si sa mai, ma ora la Roma e i Mondiali"

"Ricevo messaggi da Leo (Paredes, ndr), da Cami, sua moglie, che ha un ottimo rapporto con Oriana, e ci sentiamo sempre con loro. Dal giorno in cui se n'è andato, è stato molto triste per noi a causa del rapporto che avevamo con la sua famiglia, condividendo ogni giorno, e anche per Oriana. Ci vediamo sempre meno, quasi per niente, quindi continuano a ricordarmelo".





"Due giorni fa è uscito un mio post con la maglia del Boca Juniors, e l'hanno mandato al gruppo chiedendo se la foto fosse vera o se fosse stata creata con l'IA, per scherzo. Ci siamo fatti un sacco di risate. Sarebbe fantastico, ci mancano molto, ma non so cosa potrebbe succedere. Abbiamo un'amicizia incredibile e ci piacerebbe passare più tempo con loro".