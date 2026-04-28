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Paulo Dybala Roma 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Dybala sul futuro: "Il Boca Juniors? Non si sa mai, ma ora la Roma e i Mondiali"

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Boca Juniors
Argentina

Paulo Dybala non chiude all'ipotesi Boca ("Paredes mi manca, ci piacerebbe passare più tempo insieme") restando comunque concentrato sul presente: "Il mio obiettivo è essere ai Mondiali, ma devo ritrovare continuità con la Roma".

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Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere un tema caldo.


'Colpa' del contratto in scadenza al 30 giugno e di un rinnovo ancora in standby, che rende incerto il matrimonio tra la Joya e la Roma.


Inoltre, ad alimentare l'ipotesi di un addio a fine stagione, ci si mettono rumors sempre più insistenti che lo vorrebbero pronto a tornare in patria per ritrovare il grande amico Leandro Paredes al Boca Juniors.


Dybala, intervistato dal giornalista Pollo Alvarez, ha fatto il punto su stretta attualità e chiarito il proprio pensiero su ciò che sarà.

  • "IL BOCA? NON SI SA MAI, MA ORA GIOCO PER LA ROMA"

    "Ora gioco per la Roma, devo difendere questa maglia. Il Boca Juniors? Non si sa mai", ha detto - come riportato da Il Messaggero - Dybala ad Alvarez.


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  • "PAREDES MI MANCA, SAREBBE BELLO PASSARE PIÙ TEMPO INSIEME"

    "Ricevo messaggi da Leo (Paredes, ndr), da Cami, sua moglie, che ha un ottimo rapporto con Oriana, e ci sentiamo sempre con loro. Dal giorno in cui se n'è andato, è stato molto triste per noi a causa del rapporto che avevamo con la sua famiglia, condividendo ogni giorno, e anche per Oriana. Ci vediamo sempre meno, quasi per niente, quindi continuano a ricordarmelo".


    "Due giorni fa è uscito un mio post con la maglia del Boca Juniors, e l'hanno mandato al gruppo chiedendo se la foto fosse vera o se fosse stata creata con l'IA, per scherzo. Ci siamo fatti un sacco di risate. Sarebbe fantastico, ci mancano molto, ma non so cosa potrebbe succedere. Abbiamo un'amicizia incredibile e ci piacerebbe passare più tempo con loro".

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  • "AI MONDIALI VOGLIO ESSERCI, MA MI SERVE RITROVARE RITMO"

    "Tutti vorremmo giocare con la Nazionale argentina, ovviamente non sarà facile. Credo di dover ritrovare il mio ritmo, ritrovando una continuità di minuti con la Roma".


    "Il mio obiettivo è poter essere presente al Mondiale, ma devo prima star bene. Anche per i miei infortuni non sono stato convocato, in una nazionale forte come l'Argentina non puoi permettertelo. Non ho mai pensato di chiamare Scaloni per chiedergli il motivo della mia assenza. Penso di dovergli dimostrare che sono in forma nel mio club, che sono all'altezza di quello che vuole. Lui prende le decisioni su chi sono i migliori da portare al Mondiale".