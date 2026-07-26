Dybala prende per mano una Roma a due facce contro il Cannes: sta già giustificando il rinnovo

A novembre saranno 34 anni. E il fisico è sempre quello che è, come è sempre stato nella sua carriera e pure nella scorsa stagione. Ma Paulo Dybala sa sempre come insegnare calcio.

Il campione argentino è stato il grande protagonista della seconda amichevole stagionale della Roma, la prima di un certo valore dopo il facile 6-0 al Trastevere. Sia a livello di prestazione che di capacità di lasciare il segno sul risultato.

Contro il Cannes, a dire il vero, non è andata benissimo. Anzi, per come si era messa all'inizio è andata proprio male: la Roma si è fatta incredibilmente rimontare dal 3-0 al 3-3. Ma il discorso su Dybala non cambia di una virgola.







