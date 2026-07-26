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Dybala RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Dybala prende per mano una Roma a due facce contro il Cannes: sta già giustificando il rinnovo

Amichevoli dei club
Roma
Cannes vs Roma
P. Dybala

Già protagonista nella corsa Champions del finale dello scorso campionato, l'argentino ha iniziato al meglio il precampionato. Anche se i giallorossi si sono fatti clamorosamente recuperare dal 3-0 al 3-3.

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A novembre saranno 34 anni. E il fisico è sempre quello che è, come è sempre stato nella sua carriera e pure nella scorsa stagione. Ma Paulo Dybala sa sempre come insegnare calcio.

Il campione argentino è stato il grande protagonista della seconda amichevole stagionale della Roma, la prima di un certo valore dopo il facile 6-0 al Trastevere. Sia a livello di prestazione che di capacità di lasciare il segno sul risultato.

Contro il Cannes, a dire il vero, non è andata benissimo. Anzi, per come si era messa all'inizio è andata proprio male: la Roma si è fatta incredibilmente rimontare dal 3-0 al 3-3. Ma il discorso su Dybala non cambia di una virgola.


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  • DOPPIETTA DA CAMPIONE

    Dybala ha aperto i conti poco dopo la mezz'ora del primo tempo con una delle specialità della casa: il calcio di punizione. Perfetta la pennellata a giro dell'ex bianconero, che ha superato la barriera incastonando la palla alle spalle del portiere di casa.

    Nella ripresa è arrivata anche la doppietta, quella del momentaneo 3-0: lì Dybala è partito in campo aperto sulla destra, si è accentrato in area e con la naturalezza dei grandi giocatori ha piazzato la sfera in rete sul primo palo con un sinistro delicato e radente.

    Nel mezzo era avvenuto anche qualcos'altro: un assist per Malen, che aveva trovato il raddoppio proprio dopo una serpentina del compagno. E proprio questo è un altro dei temi emersi dalla gara col Cannes, nonostante la rimonta finale dei francesi fino al 3-3.

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  • L'INTESA CON MALEN

    Dybala e Malen si sono cercati, si sono trovati. Già sullo 0-0 l'ex attaccante dell'Aston Villa aveva sfiorato la segnatura personale, senza trovarla: appuntamento con la porta avversaria solo rimandato.

    Le due stelle, del resto, hanno perfezionato un'intesa naturale sin da subito: già alla prima partita di Malen con la maglia della Roma, a gennaio in casa del Torino, era stato Dybala a pescare il compagno in area, guardando l'olandese andare immediatamente a segno.



    Il binomio, alla fine, ha fatto le fortune della Roma. Malen ha continuato a segnare, Dybala è esploso nel finale di stagione. E la squadra di Gasperini è tornata in Champions League dopo la bellezza di 7 anni d'assenza.

    Come dimenticare l'assist di Dybala per Malen a Parma, per il momentaneo 0-1 di quest'ultimo? O il tocco dell'argentino per il compagno a Verona, dopo che questi aveva sbagliato un rigore, nella gara decisiva per il terzo posto finale? Frammenti, istantanee, di un cammino chiuso in maniera trionfale.

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  • Dybala RomaGetty Images

    STA GIÀ GIUSTIFICANDO IL RINNOVO

    Anche per questo la Roma ha deciso di tenersi Dybala. Un rinnovo giustificato dall'ingresso in Champions League, ma anche e soprattutto dalla sensazione di avere tra le mani un Paulo ancora calcisticamente vivo, vibrante, decisivo.

    Gli infortuni hanno pesato eccome anche nella scorsa stagione. Ma evidentemente il club e Gasperini hanno deciso che sì, il gioco vale la candela. E che a un campione del genere non si può mai rinunciare a cuor leggero. Specialmente alla luce delle difficoltà di Soulé, del rinnovo di Pellegrini ancora da ufficializzare e della necessità di un altro trequartista.

    Dybala ha iniziato nel modo migliore anche la nuova stagione. E se è vero che il Trastevere e il Cannes non sono il Real Madrid e il Barcellona, e che il calcio di luglio non è la Champions, è palese anche come partire col piede giusto dia fiducia a tutti: a lui, all'ambiente, a Gasperini.

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  • COSA ASPETTARSI DA LUI

    Dybala ha 33 anni, a novembre ne compirà 34. Non è più un ragazzino, non ha più lo spunto fisico dei tempi della Juventus ed è normale. Però, quanto a classe, in pochi lo superano in Serie A. Pochissimi.

    Cosa aspettarsi, dunque, dalla quinta stagione dell'argentino nella Capitale? Tanto, magari non tantissimo ma tanto. Lui stesso lo ha dimostrato: può ancora essere decisivo, eccome.

    Dipenderà dai muscoli, innanzitutto. E dal suo corpo in generale. La speranza di Dybala, e con lui di Gasperini e della Roma tutta, è quella di dover convivere il meno possibile con quegli infortuni che nel corso della carriera gli hanno messo più e più volte i bastoni tra le ruote. Tanto da farlo sembrare un giocatore prescindibile.

    Dybala non lo è. Non giocherà tutte le partite, andrà gestito, si alternerà con Soulé e con il nuovo trequartista che giocoforza arriverà dal mercato (già, ma chi?). Ma porterà un livello di esperienza e qualità che in pochi possono vantare. Le premesse, intanto, sono già quelle giuste.

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