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Lelio Donato

Dybala infortunato, Pellegrini in dubbio: chi gioca in attacco contro il Napoli e le soluzioni di Gasperini

Champions League
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Roma vs Slovan Bratislava
Slovan Bratislava

Il problema fisico accusato da Lorenzo Pellegrini riduce le opzioni a disposizione di Gasperini per Napoli-Roma: chi gioca dietro Malen? Castro può partire dal 1' al 'Maradona'?

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La prima vittoria stagionale in Champions League non lascia solo belle notizie alla Roma.

I giallorossi infatti rischiano di presentarsi al big-match contro il Napoli con la coperta corta sulla trequarti.

Oltre a Paulo Dybala è a forte rischio la presenza di Lorenzo Pellegrini, che si è nuovamente fermato contro lo Slovan Bratislava.

Ma chi giocherà alle spalle di Malen in Napoli-Roma? Quali sono le possibili soluzioni di Gasperini?

  • DYBALA ASSENTE IN NAPOLI-ROMA

    Chi sicuramente non sarà della partita a Napoli è Paulo Dybala.

    Il problema accusato dall'argentino una settimana fa contro il Real Madrid non sembrava grave, tanto che si pensava di riuscire a recuperarlo già per la successiva sfida di Champions League.

    Alla vigilia della gara contro lo Slovan invece sono arrivate le dichiarazioni di Gasperini che ha rinviato il rientro di Dybala.

    "La risonanza alla quale si è sottoposto ha riscontrato una piccola lesione, il suo recupero sarà più lungo di quanto ci aspettavamo. Credo ci vogliano un paio di settimane per rivederlo in campo” ha detto il tecnico giallorosso.

    Dybala dunque non sarà a disposizione per Napoli-Roma. E non solo.

  • PELLEGRINI IN FORTE DUBBIO

    Lorenzo Pellegrini è sceso in campo per la seconda volta da titolare contro lo Slovan Bratislava.

    Dopo aver giocato cinquanta minuti su buoni livelli però il centrocampista giallorosso si è fermato nuovamente per un problema muscolare.

    Le sue condizioni andranno valutate meglio nella prossime ore ma la sua presenza a Napoli è in fortissimo dubbio.

    Anche perché Pellegrini è reduce da un lunghissimo stop per un altro infortunio ed era rientrato solo a metà settembre.

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  • SOULE TITOLARE, RODRIGO MORA ANCORA TIMIDO

    Malen, ovviamente, sarà il punto di riferimento offensivo della Roma anche a Napoli dopo aver scontato il turno di squalifica in campionato contro il Genoa.

    Alle sue spalle rientrerà Matias Soulé dal 1'. L'argentino è stato inizialmente risparmiato da Gasperini in Champions League, salvo farlo subentrare all'inizio della ripresa proprio al posto di Pellegrini.

    Ma chi giocherà insieme all'argentino? Ad oggi l'unico trequartista di ruolo a disposizione del tecnico giallorosso resta Rodrigo Mora che però non ha particolarmente brillato neppure contro lo Slovan Bratislava.

    Un'altra alternativa potrebbe essere rappresentata dall'avanzamento di Pisilli, apparso in grande forma e ancora a segno in Champions.

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  • CASTRO CON MALEN? L'IPOTESI DOPPIA PUNTA

    Sembra invece da escludere l'ipotesi di poter vedere Santiago Castro insieme a Donyell Malen dal 1'.

    Gasperini in tal senso era stato chiaro già prima della gara contro lo Slovan: "Non voglio snaturare le geometrie di una squadra che crea tanto e segna solo per la voglia di vedere due giocatori in coppia. L’attacco funziona così, con caratteristiche diverse. Non ho necessità di trovare altre soluzioni”. 

    Soluzioni che, specie contro un avversario pericoloso come il Napoli, potrebbero rivelarsi azzardate dal punto di vista tattico. La sensazione insomma è che Gasperini opterà per uno schieramento maggiormente prudente.

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