Dybala infortunato, Pellegrini in dubbio: chi gioca in attacco contro il Napoli e le soluzioni di Gasperini

Chi sicuramente non sarà della partita a Napoli è Paulo Dybala.

Il problema accusato dall'argentino una settimana fa contro il Real Madrid non sembrava grave, tanto che si pensava di riuscire a recuperarlo già per la successiva sfida di Champions League.

Alla vigilia della gara contro lo Slovan invece sono arrivate le dichiarazioni di Gasperini che ha rinviato il rientro di Dybala.

"La risonanza alla quale si è sottoposto ha riscontrato una piccola lesione, il suo recupero sarà più lungo di quanto ci aspettavamo. Credo ci vogliano un paio di settimane per rivederlo in campo” ha detto il tecnico giallorosso.

Dybala dunque non sarà a disposizione per Napoli-Roma. E non solo.