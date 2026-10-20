Dybala infortunato, Pellegrini in dubbio: chi gioca in attacco contro il Napoli e le soluzioni di Gasperini

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La prima vittoria stagionale in Champions League non lascia solo belle notizie alla Roma.
I giallorossi infatti rischiano di presentarsi al big-match contro il Napoli con la coperta corta sulla trequarti.
Oltre a Paulo Dybala è a forte rischio la presenza di Lorenzo Pellegrini, che si è nuovamente fermato contro lo Slovan Bratislava.
Ma chi giocherà alle spalle di Malen in Napoli-Roma? Quali sono le possibili soluzioni di Gasperini?