Dybala e il no alla 10 della Roma: "Tiago Pinto me la portò, gli dissi che non era il momento giusto"

Parla l'attaccante argentino: "Il rifiuto all'Arabia Saudita? Non so se altrove potrei ricevere l'amore che ho qui. La Juventus uno stile di vita".

Parla Paulo Dybala. Il campione della Roma, costretto a guardare i compagni da semplice spettatore in questo finale di stagione, ha concesso una lunga intervista a Sports Illustrated.

Tanti i temi trattati dall'argentino: dall'esperienza nella Capitale, che dura ormai dal 2022, a quella alla Juventus, passando per i Mondiali in Qatar ai quali, a un certo punto, aveva temuto pure di non partecipare.

Dybala si è soffermato anche sul rifiuto di lasciare la Roma per andare a giocare in Arabia Saudita, ma anche sulla motivazione che al momento dell'arrivo in giallorosso lo ha portato a non scegliere la maglia numero 10, preferendo la 21.