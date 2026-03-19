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Dove vedere Roma-Bologna oggi in tv: tre canali per il Derby di ritorno, in palio i quarti di Europa League
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ROMA-BOLOGNA NON È DISPONIBILE IN CHIARO
La partita tutta italiana di Europa League tra Roma e Bologna, prevista questa sera alle ore 21:00 (Stadio Olimpico di Roma) non è disponibile in chiaro e gratis per tutti.
Le due squadre ripartono dall'1-1 dell'andata, alla ricerca della qualificazione ai quarti di Europa League. Per vedere Roma-Bologna occorre avere un abbonamento a Sky o NOW.
I CANALI PER VEDERE ROMA-BOLOGNA LIVE
Sono tre i canali che permettono di vedere Roma-Bologna di oggi in diretta tv e streaming, su Sky, Sky Go e NOW.
In particolare è possibile guardare il derby italiano degli ottavi su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K o Sky Sport, precisamente i numeri 201, 213 e 252.
Su Sky e NOW è in diretta anche la partita di Conference tra Fiorentina e Rakow, di scena alle 18:45 in terra polacca.
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TUTTE LE PARTITE DI OGGI IN TV
18.45 Rakow-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Midtjylland-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.45 Lione-Celta (Europa League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
18.45 Friburgo-Genk (Europa League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
21.00 Roma-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Aston Villa-Lille (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Porto-Stoccarda (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Betis-Panathinaikos (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
I RISULTATI PER PASSARE IL TURNO
Dopo l'1-1 dell'andata, Bologna e Roma devono vincere per poter andare ai quarti. Non essendoci più da qualche anno la regola del valore doppio per i goal in trasferta, le due squadre hanno bisogno di un successo per superare il turno.
In caso di pareggio, qualsiasi esso sia, le due squadre andrebbero ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per qualificarsi ai quarti di finale.
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