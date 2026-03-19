Dove vedere Roma-Bologna oggi in tv: tre canali per il Derby di ritorno, in palio i quarti di Europa League

Sono tre i canali che permettono di vedere Roma-Bologna di oggi in diretta tv e streaming, su Sky, Sky Go e NOW.

In particolare è possibile guardare il derby italiano degli ottavi su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K o Sky Sport, precisamente i numeri 201, 213 e 252.

Su Sky e NOW è in diretta anche la partita di Conference tra Fiorentina e Rakow, di scena alle 18:45 in terra polacca.