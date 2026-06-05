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Houston Prepares to Host FIFA World Cup 2026(C)Getty Images/GOAL
Lelio Donato

Dove vedere le partite dei Mondiali gratis: le trentacinque gare trasmesse in chiaro sulla Rai, il programma completo

Coppa del Mondo

Tutte le partite dei Mondiali 2026 saranno visibili su DAZN per gli abbonati. La Rai invece ne trasmetterà trentacinque in chiaro per tutti: il programma completo e dove sarà possibile vederle.

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Alcune partite dei Mondiali 2026 saranno visibili in diretta e in chiaro, dunque senza nessun abbonamento.

Per chi invece non vorrà perdersi neppure una gara sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN che detiene i diritti dell'intera manifestazione.

Ma quali sono le partite dei Mondiali 2026 che verranno trasmesse in chiaro dalla Rai? Di seguito il programma completo.

  • MATCH INAUGURALE IN CHIARO

    Si parte col match inaugurale che l'11 giugno aprirà ufficialmente i Mondiali 2026.

    A scendere in campo sarà una delle Nazionali padrone di casa, ovvero il Messico, che affronta Sudafrica alle ore 21.00 italiane.

    La gara verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1.

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  • UNA PARTITA AL GIORNO

    Durante la fase a gironi dei Mondiali la Rai trasmetterà in chiaro, quasi sempre su Rai 1, almeno una partita al giorno. Di seguito l'elenco completo:


    • 11 giugno – Messico-Sudafrica, ore 21 

    • 12 giugno – Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21 

    • 13 giugno – Brasile-Marocco, ore 24 

    • 14 giugno – Paesi Bassi-Giappone, ore 22 

    • 15 giugno – Belgio-Egitto, ore 21 

    • 16 giugno – Francia-Senegal, ore 21 

    • 17 giugno – Inghilterra-Croazia, ore 22 

    • 18 giugno – Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21 

    • 19 giugno – Usa-Australia, ore 21 

    • 20 giugno – Germania-Costa d’Avorio, ore 22 

    • 21 giugno – Belgio-Iran, ore 18

                             Spagna-Arabia Saudita, ore 21 

    • 22 giugno – Argentina-Austria, ore 19 

    • 23 giugno – Inghilterra-Ghana, ore 22 

    • 24 giugno – Svizzera-Canada, ore 21 

    • 25 giugno – Ecuador-Germania, ore 22 

    • 26 giugno – Norvegia-Francia, ore 21 

    • 27 giugno – Panama-Inghilterra / Croazia-Ghana, ore 23 

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  • IL PROGRAMMA PER SEDICESIMI E OTTAVI DI FINALE

    Sei partite dei sedicesimi di finale e quattro degli ottavi di finale dei Mondiali verranno trasmesse in chiaro dalla Rai, oltre che su DAZN per gli abbonati.


    SEDICESIMI DI FINALE

    • 28 giugno – 2A-2B, ore 21 

    • 29 giugno – 1E – 3A/B/C/D/F, ore 22.30 

    • 30 giugno – 1 I – 3C/D/F/H, ore 19/23 

    • 1° luglio – 1G – 3A/E/H/I/J, ore 21 

    • 2 luglio – 1H-2J, ore 20 

    • 3 luglio – 2D-2G, ore 19/23 

    OTTAVI DI FINALE 

    • 4 luglio – W73-W75, ore 22 

    • 5 luglio – W76-W78, ore 21 

    • 6 luglio – W83-W84, ore 22 

    • 7 luglio – W85-W87, ore 22 

  • QUARTI, SEMIFINALI E FINALE IN CHIARO

    La Rai infine trasmetterà gratis per tutti le quattro partite dei quarti di finale dei Mondiali 2026, oltre che le due semifinali, la finale per il terzo posto e la finalissima.


    QUARTI DI FINALE 

    • 9 luglio – W89-W90, ore 22 

    • 10 luglio – W93-W94, ore 21 

    • 11 luglio – W91-W92, ore 21 

    • 12 luglio – W95-W96, ore 3 

    SEMIFINALI 

    • 14 luglio – W97-W99, ore 22 

    • 15 luglio – W98-W100, ore 21 

    FINALI 

    • 18 luglio – Finale 3° posto, ore 22 

    • 19 luglio – Finale 1° posto, ore 21

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