Dove vedere le partite dei Mondiali gratis: le trentacinque gare trasmesse in chiaro sulla Rai, il programma completo

Durante la fase a gironi dei Mondiali la Rai trasmetterà in chiaro, quasi sempre su Rai 1, almeno una partita al giorno. Di seguito l'elenco completo:
• 11 giugno – Messico-Sudafrica, ore 21
• 12 giugno – Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21
• 13 giugno – Brasile-Marocco, ore 24
• 14 giugno – Paesi Bassi-Giappone, ore 22
• 15 giugno – Belgio-Egitto, ore 21
• 16 giugno – Francia-Senegal, ore 21
• 17 giugno – Inghilterra-Croazia, ore 22
• 18 giugno – Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21
• 19 giugno – Usa-Australia, ore 21
• 20 giugno – Germania-Costa d’Avorio, ore 22
• 21 giugno – Belgio-Iran, ore 18
Spagna-Arabia Saudita, ore 21
• 22 giugno – Argentina-Austria, ore 19
• 23 giugno – Inghilterra-Ghana, ore 22
• 24 giugno – Svizzera-Canada, ore 21
• 25 giugno – Ecuador-Germania, ore 22
• 26 giugno – Norvegia-Francia, ore 21
• 27 giugno – Panama-Inghilterra / Croazia-Ghana, ore 23