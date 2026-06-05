Dove vedere le partite dei Mondiali gratis: le trentacinque gare trasmesse in chiaro sulla Rai, il programma completo Coppa del Mondo

Tutte le partite dei Mondiali 2026 saranno visibili su DAZN per gli abbonati. La Rai invece ne trasmetterà trentacinque in chiaro per tutti: il programma completo e dove sarà possibile vederle.

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