Il design di Rhuigi offre una raffinata interpretazione di una delle tradizionali maglie blu del Como con la scritta "Semm Cumasch" riportata a mano sotto il colletto posteriore che significa "Siamo Comaschi": "Semm Cumasch" è più di un semplice motto. È un'espressione di appartenenza e dell'identità condivisa che unisce il club, i suoi tifosi e la città nella nuova divisa home per la stagione 2026/27.
Dove acquistare la nuova maglia del Como online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit home 2026/27
ELEGANZA E IDENTITA' PER LA PRIMA STAGIONE IN CHAMPIONS
Il Como 1907 ha svelato la nuova maglia home per la stagione 2026/27, realizzata da adidas e disegnata dal Chief Brand Officer Rhuigi Villaseñor. Una divisa che unisce tradizione ed eleganza, pensata per accompagnare il club in una stagione destinata a entrare nella storia, quella del debutto in UEFA Champions League.
UN DESIGN CHE RACCONTA COMO
La nuova maglia reinterpreta una delle storiche divise blu del Como con un look raffinato: protagoniste sono le sottili righe verticali tono su tono, abbinate ai dettagli bianchi sulle spalle e al classico colletto a polo. A completare il design ci sono finiture in rosso, bianco e oro su colletto e maniche, mentre sotto il colletto posteriore compare la scritta "Semm Cumasch", realizzata a mano. Un messaggio che significa "Siamo Comaschi" e rappresenta il forte legame tra il club, la città e i suoi tifosi.
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UN LANCIO NEL CUORE DELLA CITTA'
Per presentare la nuova divisa, il Como ha scelto una strada originale, coinvolgendo le persone che ogni giorno vivono la città. Camerieri, addetti ai ristoranti e personale del terminal dei traghetti hanno indossato per primi la maglia, trasformandola in parte della quotidianità comasca e sottolineando il suo profondo legame con il territorio.
- Adidas/Como
DOVE ACQUISTARE LA MAGLIA HOME DEL COMO 2026/27
La nuova maglia home del Como 1907 è disponibile presso gli store ufficiali del club e nei punti vendita adidas, mentre sarà presto acquistabile anche online. Il prezzo di vendita è fissato a 125 euro (spese di spedizione escluse), con spedizioni disponibili in tutto il mondo.
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