Dove acquistare la nuova maglia del Como online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit home 2026/27

La nuova maglia reinterpreta una delle storiche divise blu del Como con un look raffinato: protagoniste sono le sottili righe verticali tono su tono, abbinate ai dettagli bianchi sulle spalle e al classico colletto a polo. A completare il design ci sono finiture in rosso, bianco e oro su colletto e maniche, mentre sotto il colletto posteriore compare la scritta "Semm Cumasch", realizzata a mano. Un messaggio che significa "Siamo Comaschi" e rappresenta il forte legame tra il club, la città e i suoi tifosi.