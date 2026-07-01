Dovbyk resta alla Roma? De Rossi e la suggestione Genoa, quale futuro per l'attaccante

Artem Dovbyk è uno dei temi di mercato in casa Roma. L'ultima deludente stagione lascia sempre aperte le porte a una cessione.
Ma quale sarà il futuro dell'attaccante ucraino? Ci sono possibilità che resti alla Roma?
Artem Dovbyk è uno dei temi di mercato in casa Roma. L'ultima deludente stagione lascia sempre aperte le porte a una cessione.
Ma quale sarà il futuro dell'attaccante ucraino? Ci sono possibilità che resti alla Roma?
L'ultima stagione di Dovbyk alla Roma è stata un enorme flop, lo ha detto lui stesso, senza mezzi termini al podcast Rosso Dritto.
"Per me questa stagione è stata un fallimento, anche per gli infortuni. Adesso voglio capire se c'è ancora spazio per me".
Appena 16 partite tra campionato ed Europa League, soltanto sei dal primo minuto. Gli infortuni hanno fatto la loro parte, la scarsa fiducia di Gasperini il resto.
Alla Roma le gerarchie sono chiare: Malen è il titolare inamovibile, poi c'è Robinio Vaz e appunto Dovbyk, bocciato praticamente subito da Gasp che non sembra intenzionato a cambiare idea.
Per questo le possibilità che Dovbyk rimanga alla Roma sono minime. Anche perché l'attaccante chiede un minutaggio che in giallorosso non potrà realisticamente avere.
La Roma proverà dunque a cedere Dovbyk come fatto già nel corso del mercato di gennaio. I giallorossi lo hanno acquisto per circa 30 milioni di euro dal Girona e ne vogliono almeno 20 per cederlo a titolo definitivo.
La pista estera rimane quella più probabile, ma attenzione alla suggestione Genoa, che proprio nello scorso gennaio aveva provato a prendere Dovbyk su esplicita richiesta di De Rossi, grande estimatore dell'attaccante ucraino. Una stima assolutamente reciproca.
"Prima di venire a Roma potevo andare all'Atletico Madrid, ma quando ho parlato con De Rossi ho scelto la Roma. Ora lui è al Genoa, sta facendo bene, ha vinto partite importanti e ne sono felice perché è una brava persona. Con lui sentivo una connessione unica, mi fidavo ciecamente e non pensavo mai sarebbe andato via in così poco tempo"
Probabile, dunque, che De Rossi in estate ci proverà, specie dopo la partenza di Ekhator. Da capire però se la Roma, dopo un primo no a gennaio, stavolta possa essere aperta a una cessione in prestito di Dovbyk.
Genoa a parte, per Dovbyk le destinazioni più probabili sono come detto lontano dall'Italia.
"Lo scorso agosto dovevo andare al Milan, vero, ma in pochi giorni era difficile chiudere tutto. In inverno, non volevo andare via, non mi piace lasciare le cose senza finirle. Andare via in estate è un conto, a gennaio un altro"
Per l'ucraino c'è l'ipotesi Turchia, con il Trabzonspor in primo piano, ma anche quella di un ritorno in Spagna con Betis e Villarreal interessate.
La Roma punta a una cessione a titolo definitivo per monetizzare. Questa è la linea che i giallorossi seguiranno quest'estate, che a meno di sorprese vedrà Dovbyk lasciare la Capitale.