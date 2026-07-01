Dovbyk resta alla Roma? De Rossi e la suggestione Genoa, quale futuro per l'attaccante

La Roma proverà dunque a cedere Dovbyk come fatto già nel corso del mercato di gennaio. I giallorossi lo hanno acquisto per circa 30 milioni di euro dal Girona e ne vogliono almeno 20 per cederlo a titolo definitivo.

La pista estera rimane quella più probabile, ma attenzione alla suggestione Genoa, che proprio nello scorso gennaio aveva provato a prendere Dovbyk su esplicita richiesta di De Rossi, grande estimatore dell'attaccante ucraino. Una stima assolutamente reciproca.

"Prima di venire a Roma potevo andare all'Atletico Madrid, ma quando ho parlato con De Rossi ho scelto la Roma. Ora lui è al Genoa, sta facendo bene, ha vinto partite importanti e ne sono felice perché è una brava persona. Con lui sentivo una connessione unica, mi fidavo ciecamente e non pensavo mai sarebbe andato via in così poco tempo"

Probabile, dunque, che De Rossi in estate ci proverà, specie dopo la partenza di Ekhator. Da capire però se la Roma, dopo un primo no a gennaio, stavolta possa essere aperta a una cessione in prestito di Dovbyk.