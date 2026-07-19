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Lelio Donato

Douglas Luiz può avere un'altra occasione alla Juventus? La prova in amichevole e le parole di Spalletti sul brasiliano

Serie A
Juventus

Schierato titolare nella prima amichevole estiva contro il Basilea, Douglas Luiz ha incassato i complimenti di Spalletti che potrebbe concedergli una seconda occasione alla Juventus. E anche il brasiliano sembra pronto a riprovarci.

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E se il centrocampista di qualità che tanto cerca Spalletti per la sua nuova Juventus fosse già in casa?

Il nome è quello di Douglas Luiz, arrivato un paio di estati fa dall'Aston Villa con grandi aspettative mai rispettate a Torino.

Il brasiliano oggi è rientrato alla Continassa dopo un'altra stagione complicata vissuta in Premier League, prima al Nottingham Forest e poi di nuovo all'Aston Villa.

Spalletti, dopo la prima amichevole estiva contro il Basilea in cui lo ha schierato titolare, ha speso parole positive nei confronti di Douglas Luiz così adesso qualcuno si chiede se possa davvero avere una seconda occasione alla Juventus.

  • LA PROVA COL BASILEA E LE PAROLE DI SPALLETTI

    Spalletti già durante la prima conferenza stagionale era stato chiaro. I giocatori rientrati dai prestiti verranno valutati con grande attenzione durante il ritiro e solo dopo si deciderà se possano tornare utili alla causa bianconera o se sia meglio cederli nuovamente.

    Uno di quelli seguiti maggiormente da Spalletti è proprio Douglas Luiz che per caratteristiche rappresenterebbe il prototipo del centrocampista perfetto per il calcio del tecnico bianconero.

    Schierato titolare nella prima amichevole contro il Basilea, il brasiliano ha dato un saggio delle sue qualità. Ma anche evidenziato i limiti che ne hanno fin qui impedito l'ambientamento in Italia.

    "Qualche segnale positivo l'ho visto. Mi aspetto che alzi i giri del motore e che faccia quel volume che si addice bene ai calciatori completi: qualità nello stretto, capacità di capire quando toccare la palla una volta di più o una di meno" ha sottolineato Spalletti.

    Poi l'allenatore però ha precisato: "Allo stesso tempo c'è da andarsi a sbattere in 30 metri di campo per la squadra, questo lo fa un po' meno e deve fare attenzione", 

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  • LA STAGIONE DISASTROSA CON LA JUVE

    Arrivato nell'estate 2024 come miglior centrocampista della Premier League nella stagione precedente, Douglas Luiz nelle idee della coppia Giuntoli-Thiago Motta doveva diventare il fulcro del gioco bianconero. Non a caso la Juventus aveva investito circa 50 milioni di euro per portarlo a Torino.

    Le cose però in campo sono andate molto diversamente anche a causa di una lunga serie di problemi fisici, oltre che di evidenti difficoltà a calarsi nel calcio italiano e della confusione tecnica che aveva poi portato all'esonero di Thiago Motta.

    Alla fine Douglas Luiz collezionerà appena diciannove presenze complessive nella sua prima e finora unica stagione alla Juventus, senza segnare goal né fornire assist ai compagni. Numeri impietosi che certificavano un vero e proprio fallimento.

    Da qui la necessità di piazzarlo sul mercato anche perché fuori dal progetto del nuovo allenatore Igor Tudor.

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  • RILANCIO IN PREMIER FALLITO

    La scorsa estate i bianconeri hanno ceduto Douglas Luiz, che inizialmente non si era neppure presentato in ritiro, al Nottingham Forest sperando che in Premier potesse ritrovarsi.

    L'obiettivo era poi cederlo a titolo definitivo cercando di evitare una dolorosa minusvalenza rispetto all'investimento compiuto per acquistarlo solo dodici mesi prima. Anche in questo caso la missione è clamorosamente fallita: dopo 14 presenze e un assist, infatti, a gennaio Douglas Luiz ha lasciato il Nottingham ed è tornato ancora in prestito all'Aston Villa.

    Ma dopo un avvio incoraggiante col ritorno al goal contro il Chelsea, Douglas Luiz è presto finito in panchina vincendo l'Europa League da comprimario. Solo due i minuti in campo del brasiliano nella finale contro il Friburgo.

    L'Aston Villa ha quindi deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, così Douglas Luiz è tornato a Torino.

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  • ESUBERO O RISORSA? IL DILEMMA DELLA JUVE

    Douglas Luiz oggi ha 28 anni e un contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2029.

    Per caratteristiche tecniche, come detto, il profilo del brasiliano potrebbe essere adatto al calcio di Spalletti che in lui rivede in parte il Pizarro della Roma o Lobotka del Napoli: ovvero un centrocampista tecnico dal baricentro basso capace di fare partire l'azione da dietro in modo pulito.

    Fino a qualche settimana fa la società, nella persona dell'ex amministratore delegato Comolli, riteneva Douglas Luiz solo un esubero da piazzare al più presto. Ora però qualcosa potrebbe cambiare specie se il brasiliano riuscirà a convincere Spalletti di poter davvero essere utile alla causa.

    Intanto il centrocampista, dopo l'amichevole contro il Basilea, ha postato le foto della partita accompagnate da cuori bianconeri. Un segnale di riavvicinamento dopo le tensioni del passato.

    Ecco perché la più classica delle seconde occasioni è un'ipotesi che resta sul tavolo.

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