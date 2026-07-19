Douglas Luiz può avere un'altra occasione alla Juventus? La prova in amichevole e le parole di Spalletti sul brasiliano

E se il centrocampista di qualità che tanto cerca Spalletti per la sua nuova Juventus fosse già in casa?
Il nome è quello di Douglas Luiz, arrivato un paio di estati fa dall'Aston Villa con grandi aspettative mai rispettate a Torino.
Il brasiliano oggi è rientrato alla Continassa dopo un'altra stagione complicata vissuta in Premier League, prima al Nottingham Forest e poi di nuovo all'Aston Villa.
Spalletti, dopo la prima amichevole estiva contro il Basilea in cui lo ha schierato titolare, ha speso parole positive nei confronti di Douglas Luiz così adesso qualcuno si chiede se possa davvero avere una seconda occasione alla Juventus.