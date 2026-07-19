Douglas Luiz può avere un'altra occasione alla Juventus? La prova in amichevole e le parole di Spalletti sul brasiliano

Spalletti già durante la prima conferenza stagionale era stato chiaro. I giocatori rientrati dai prestiti verranno valutati con grande attenzione durante il ritiro e solo dopo si deciderà se possano tornare utili alla causa bianconera o se sia meglio cederli nuovamente.

Uno di quelli seguiti maggiormente da Spalletti è proprio Douglas Luiz che per caratteristiche rappresenterebbe il prototipo del centrocampista perfetto per il calcio del tecnico bianconero.

Schierato titolare nella prima amichevole contro il Basilea, il brasiliano ha dato un saggio delle sue qualità. Ma anche evidenziato i limiti che ne hanno fin qui impedito l'ambientamento in Italia.

"Qualche segnale positivo l'ho visto. Mi aspetto che alzi i giri del motore e che faccia quel volume che si addice bene ai calciatori completi: qualità nello stretto, capacità di capire quando toccare la palla una volta di più o una di meno" ha sottolineato Spalletti.

Poi l'allenatore però ha precisato: "Allo stesso tempo c'è da andarsi a sbattere in 30 metri di campo per la squadra, questo lo fa un po' meno e deve fare attenzione",