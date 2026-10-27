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Scamacca BellanovaGetty Images
Stefano Silvestri

Doppio infortunio nell'Atalanta, Scamacca e Bellanova ko: i tempi di recupero e quando tornano in campo

Fantacalcio
Atalanta
Serie A
G. Scamacca
R. Bellanova

Già in emergenza, l'Atalanta ha perso anche Gianluca Scamacca e Raoul Bellanova: cosa si sono fatti il centravanti e il terzino e quando rientreranno in campo.

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L'Atalanta ne ha persi altri due. Gianluca Scamacca e Raoul Bellanova sono andati ad aggiungersi alla già lunga lista di indisponibili con cui deve fare i conti Maurizio Sarri.

Sia il terzino destro che il centravanti nerazzurro si sono infortunati, complicando ancor di più la vita a un allenatore già di suo in difficoltà, considerando i risultati per nulla positivi ottenuti dalla Dea in questo avvio di stagione.

Ma che cosa si sono fatti Scamacca e Bellanova? Il bollettino dell'Atalanta sui rispettivi infortuni, i tempi di recupero e quando potranno tornare in campo i due nerazzurri.


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  • L'INFORTUNIO DI SCAMACCA

    Scamacca si è fatto male nel finale della partita pareggiata 4-4 contro il Frosinone domenica pomeriggio, come rivelato dall'Atalanta. Il suo infortunio è di tipo muscolare.

    "Gianluca Scamacca - ha comunicato il club orobico attraverso il proprio sito ufficiale - al termine della gara con il Frosinone, ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana".

    Scamacca era entrato in campo a 13 minuti dalla fine al posto di Krstovic, il nuovo titolare dell'attacco dell'Atalanta, autore in precedenza di una doppietta e un assist.

  • L'INFORTUNIO DI BELLANOVA

    Bellanova è invece partito titolare contro il Frosinone. Ma dopo 29 minuti ha dovuto lasciare il posto a Bernasconi, abbandonando il terreno di gioco sempre per un infortunio muscolare.

    "Raoul Bellanova si è sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo".

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  • I TEMPI DI RECUPERO E QUANDO TORNANO

    Per quanto riguarda Scamacca, come spiegato dall'Atalanta le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana: ciò significa che l'ex attaccante del Sassuolo salterà non solo la trasferta contro la Fiorentina, ma anche Atalanta-Parma di lunedì 2 novembre.

    La speranza di Sarri è quella di riavere a disposizione Scamacca prima della sosta di metà novembre, dunque per la trasferta contro il Monza di domenica 8.

    Bellanova, invece, non tornerà a disposizione prima di un mese circa: il suo rientro in campo avverrà dopo la sosta, dunque verso la fine del mese di novembre.

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