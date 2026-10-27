Doppio infortunio nell'Atalanta, Scamacca e Bellanova ko: i tempi di recupero e quando tornano in campo

L'Atalanta ne ha persi altri due. Gianluca Scamacca e Raoul Bellanova sono andati ad aggiungersi alla già lunga lista di indisponibili con cui deve fare i conti Maurizio Sarri.

Sia il terzino destro che il centravanti nerazzurro si sono infortunati, complicando ancor di più la vita a un allenatore già di suo in difficoltà, considerando i risultati per nulla positivi ottenuti dalla Dea in questo avvio di stagione.

Ma che cosa si sono fatti Scamacca e Bellanova? Il bollettino dell'Atalanta sui rispettivi infortuni, i tempi di recupero e quando potranno tornare in campo i due nerazzurri.







