Doppio infortunio nell'Atalanta, Scamacca e Bellanova ko: i tempi di recupero e quando tornano in campo

L'Atalanta ne ha persi altri due. Gianluca Scamacca e Raoul Bellanova sono andati ad aggiungersi alla già lunga lista di indisponibili con cui deve fare i conti Maurizio Sarri.
Sia il terzino destro che il centravanti nerazzurro si sono infortunati, complicando ancor di più la vita a un allenatore già di suo in difficoltà, considerando i risultati per nulla positivi ottenuti dalla Dea in questo avvio di stagione.
Ma che cosa si sono fatti Scamacca e Bellanova? Il bollettino dell'Atalanta sui rispettivi infortuni, i tempi di recupero e quando potranno tornare in campo i due nerazzurri.
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