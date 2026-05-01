Dodô e il fratello coinvolto nel traffico di droga: "Volevano sparargli davanti a me"

"Ho un fratello più grande, solo da parte di mia madre, che era il mio specchio in casa. Si è avvicinato al traffico della droga a 16 anni. Una volta, era mezzanotte, ero insieme a mamma per cercare di farlo tornare a casa e a un certo punto lo abbiamo trovato ubriaco. Sono arrivati dei ragazzi con una pistola, gli volevano sparare. Mamma ha iniziato a pregarli di non farlo, la pistola non sparava e così lui è scappato.

È sparito per due mesi, quando è tornato ha rubato in una casa insieme ad altre persone, la polizia lo ha seguito e anche loro volevano sparargli: la pallottola per un segno del destino non è arrivata a destinazione".