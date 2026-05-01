Dodô e il fratello coinvolto nel traffico di droga: "Volevano sparargli davanti a me"

Dodô, oggi, è il terzino titolare della Fiorentina e uno dei protagonisti della Serie A. Ma come spesso accade, prima di un presente da calciatore professionista c'è un passato doloroso da ricordare.
Il brasiliano lo ha fatto in "A luci spente", format ideato della Fiorentina nel quale si è raccontato senza filtri esponendo alcuni episodi di un'infanzia difficile.
Il ricordo di quanto accaduto con il fratello, in particolare, fa ancora male a Dodô. Come quando, tanti anni fa, due malviventi provarono a sparargli senza successo.