Divise dei Paesi Bassi per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

Sono arrivate le divise dell’Olanda per i Mondiali 2026, un omaggio all’influenza del calcio olandese.

L’arancione, simbolo dei Paesi Bassi, torna protagonista con le nuove divise home e away. Ispirata alla cultura olandese di sperimentazione e innovazione, la collezione celebra l’idea che il calcio, dal “calcio totale” alle tattiche moderne, sia stato plasmato più dalle idee che dalla forza.

Il design esalta chiarezza, equilibrio e progresso, valori di una federazione curiosa, creativa e lungimirante.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise dell’Olanda per i Mondiali del 2026: design, date di lancio e prezzi.

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