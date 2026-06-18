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Netherlands WC 26 kit Nike
Renuka Odedra

Divise dei Paesi Bassi per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Olanda

Presentate le maglie dei Paesi Bassi 2026: nuova versione dell’iconico arancione e elegante divisa da trasferta.

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Sono arrivate le divise dell’Olanda per i Mondiali 2026, un omaggio all’influenza del calcio olandese. 

Le divise dell’Olanda sono ora disponibili su Nike.

L’arancione, simbolo dei Paesi Bassi, torna protagonista con le nuove divise home e away. Ispirata alla cultura olandese di sperimentazione e innovazione, la collezione celebra l’idea che il calcio, dal “calcio totale” alle tattiche moderne, sia stato plasmato più dalle idee che dalla forza. 

Il design esalta chiarezza, equilibrio e progresso, valori di una federazione curiosa, creativa e lungimirante. 

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle divise dell’Olanda per i Mondiali del 2026: design, date di lancio e prezzi.

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Negozio: divise dei Paesi Bassi per la Coppa del Mondo FIFA 2026

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Divisa casalinga dei Paesi Bassi

    La nuova maglia home dei Paesi Bassi esalta l’iconico arancione senza reinventarlo. Pensata per spiccare anche da lontano, sfoggia il colore più vivace mai usato. Lo stemma federale lenticolare aggiunge movimento e profondità, cambiando aspetto con i movimenti dei giocatori. Una divisa inconfondibile, energica e orgogliosamente olandese.

    Le divise dell’Olanda sono ora disponibili su Nike.

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  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Divisa da trasferta dei Paesi Bassi

    La divisa da trasferta riprende lo storico look tutto bianco dell’Olanda. Una sfumatura arancione orizzontale, ispirata a microscopiche gradazioni, attraversa la maglia e simboleggia sperimentazione e precisione. Lo stemma lenticolare oversize e centrato sottolinea l’innovazione come elemento identitario. Linee pulite ed equilibrio geometrico riflettono i principi del design olandese, indicando un futuro all’avanguardia.

    Le divise dei Paesi Bassi sono ora disponibili su Nike.

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