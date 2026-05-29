Dimarco senza peli sulla lingua: "MVP della Serie A? Lo dedico a chi diceva che ero un giocatore finito"

"Io come Cristiano Ronaldo, Dybala, Lukaku, Leao, Kvara, Lautaro, McTominay?Fa un bell'effetto. Perché di solito, a parte l'anno scorso con McTominay, è un premio che viene vinto dagli attaccanti. Vincerlo da esterno di fascia è qualcosa di incredibile.

Essere il primo italiano a vincerlo è qualcosa che mi riempie di orgoglio, perché giochi nella tua nazione, con la squadra del cuore. Faccio fatica anche a descriverlo. Quando l'ho saputo, ero con i miei amici, mia moglie, i miei figli, siamo esplosi di gioia. È stato un premio che non mi aspettavo, davvero il frutto di tutto il lavoro di questi anni".







