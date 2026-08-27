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Emiliano MartinezGetty
Marco Trombetta

Dibu Martinez alla fine va al Chelsea: quanto è stato pagato e perché può sbloccare Leao all'Aston Villa

Calciomercato
Chelsea

A lungo inseguito dalla Juventus, il Dibu Martinez si trasferisce al Chelsea negli ultimi giorni di mercato. Un'operazione che può favorire un altro trasferimento, quello di Leao all'Aston Villa.

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Dopo essere stato più volte vicino alla Juventus, Dibu Martinez è alla fine diventato il nuovo portiere del Chelsea.

Un'operazione che potrebbe rivelarsi vantaggiosa anche per il Milan per la cessione di Leao.

  • DIBU MARTINEZ AL CHELSEA: CIFRE E CONTRATTO

    L'Aston Villa, tirando le somme, ha ottenuto di fatto quello che voleva.

    Aveva chiesto sin dall'inizio almeno 10 milioni alla Juventus per liberare il Dibu Martinez e il Chelsea l'ha praticamente accontentato, sborsando 7,5 milioni di sterline, all'incirca 9 milioni di euro.

    Il portiere argentino firmerà con il Chelsea un contratto di due anni con opzione per il terzo.

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  • DIBU TITOLARE AL CHELSEA?

    I Blues hanno sorvolato sulle problematiche fisiche del Dibu - alle prese con l'ormai celebre problema al dito - anche perché dispongono già di un'alternativa di livello in rossa, lo spagnolo Robert Sanchez, titolare nelle ultime due stagioni.

    Sono due profili differenti: il Dibu è più bravo tra i pali ed ha un'esperienza e un carisma sicuramente superiori, mentre Sanchez è migliore nel gioco con i piedi.

    In attesa che il Dibu torni pienamente a disposizione, il titolare sarà ancora Sanchez, poi sarà sfida aperta tra i due.

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  • SI SBLOCCA LEAO ALL'ASTON VILLA?

    Ma perché il trasferimento del Dibu Martinez al Chelsea potrebbe aiutare il Milan?

    Perché libera un importante spazio salariale all'interno dell'Aston Villa, che quindi può buttarsi definitivamente su Leao e chiudere l'operazione con i rossoneri.

    L'incastro degli ultimi giorni di mercato potrebbe quindi rivelarsi perfetto, con il Dibu a Londra e Leao direzione Birmingham.

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