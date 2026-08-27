Dibu Martinez alla fine va al Chelsea: quanto è stato pagato e perché può sbloccare Leao all'Aston Villa

I Blues hanno sorvolato sulle problematiche fisiche del Dibu - alle prese con l'ormai celebre problema al dito - anche perché dispongono già di un'alternativa di livello in rossa, lo spagnolo Robert Sanchez, titolare nelle ultime due stagioni.

Sono due profili differenti: il Dibu è più bravo tra i pali ed ha un'esperienza e un carisma sicuramente superiori, mentre Sanchez è migliore nel gioco con i piedi.

In attesa che il Dibu torni pienamente a disposizione, il titolare sarà ancora Sanchez, poi sarà sfida aperta tra i due.